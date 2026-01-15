La Comunidad de Regantes del Pantano de Riudecanyes pide traspasar agua del Ebro al embalse de Siurana

La Comunidad de Regantes del Pantano de Riudecanyes pide traspasar agua del río Ebro al embalse de Siurana para hacer frente a la falta hídrica que sufre el pantano del Priorat los últimos años.

El administrador de la comunidad, Miquel Àngel Prats, ha afirmado que se podrían llevar unos 10 hectómetros de agua del Ebro, «puntualmente» y si «sobra», con el fin de garantizar que el embalse de Siurana esté al 80%.

Prats ha ofrecido «diálogo» a los agentes del Priorat para formar parte de la comunidad de regantes con el fin de «encontrar soluciones» conjuntamente. Además, ha avisado de que la planta de agua regenerada de la depuradora de Reus no estará terminada hasta el 2029 y ha insistido en que podría no ser apta para regar los avellanos por el alta salinidad.

El administrador de la entidad ha definido la campaña como «especialmente compleja» a causa de la sequía de los años 2023 y 2024, que imposibilitó traspasar agua del pantano de Siurana al de Riudecanyes. El año pasado pudieron retomar el riego, a pesar de que de una manera «limitada», con solo el 42% de la dotación de un año «normal», ha explicado Prats. También ha advertido que el 2025 se suministró el 73% del agua, cosa que la comunidad de regantes relaciona con el abandono "progresivo" del campo.

Hoy el pantano de Riudecanyes dispone de unas reservas próximas a los 5 hectómetros de agua, según la comunidad, pero necesitan 2 hectómetros más para «garantizar» un riego «similar» al del 2025. Prats ha explicado que para tener el agua asegurada por las próximas tres campañas haría falta un temporal como el 'Gloria' del año 2020.

Agua del Ebro

Ante esta situación y la falta de agua al embalse de Siurana (se encuentra al 18% de su capacidad total) Prats ha abierto la puerta a traspasar agua del Ebro en Siurana para «garantizar» que el embalse del Priorat llegue al 80%. El administrador calcula que habría que trasvasar 10 hectómetros cúbicos, siempre que el Ebro tenga "las cantidades que necesita".

Desde la comunidad de regantes apuntan que el embalse de Siurana es «muy grande por la cuenca y la pluviometría que tiene». Por eso, Prats señala que se podría «aprovechar» la infraestructura haciendo esta conexión. «El Priorat no necesita estos 10 hectómetros, pero nosotros sí que los necesitamos», ha dicho. El administrador ha afirmado que no sería un «trasvase» porque el río Ebro y lo Siurana están dentro de la misma cuenca hidrográfica. Aun así, parte del agua del Siurana iría a parar al pantano de Riudecanyes que sí que forma parte de otra cuenca, concretamente de las cuencas internas gestionadas por la Agencia Catalana del Agua (ACA).

Soluciones conjuntas

El año pasado, el Tribunal Supremo no admitió a trámite el recurso del Consejo Comarcal del Priorat contra la sentencia que niega la revisión de la concesión del agua del Siurana en la Comunidad de Regantes del Pantano de Riudecanyes. Sobre esta cuestión, Prats ha dicho que el «mejor camino» no es el «conflicto», sino el «diálogo».

El administrador ha abierto la puerta a que los agentes del Priorat como por ejemplo lo TOPOGRAPO o el Consejo Comarcal formen parte de la comunidad de regantes, puesto que la concesión no acaba hasta el año 2061. «Son ellos los que tienen que moverse si se quieren adherir en la comunidad para buscar soluciones», ha señalado. «El cambio climático nos afecta a todos; el futuro del secano es cada vez más inviable si no hay soluciones compartidas», ha añadido.

Agua regenerada

Prats también se ha referido a la planta de agua regenerada de la depuradora de Reus y las balsas de almacenamiento. Ha advertido que «si todo va bien» podría estar terminada en 2029, dos años más tarde del que previó el ACA en un inicio y teniendo en cuenta que tenía que ser una infraestructura «de emergencia». El administrador ha dicho que tendría un coste de 40 millones de euros y ha insistido que podría no ser apta para regar los avellanos a causa del alta salinidad.

Así mismo, ha avisado que el agua regenerada no servirá para alcanzar los municipios por agua de boca. Prats ha explicado que la comunidad dispone de una red única y que hará falta desdoblar algunos tramos para derivar el agua según sea de uso de boca o de riego.

La comunidad de regantes también ha recordado que plantearon la opción de llevar agua desde el canal Segarra-Garrigues. Prats ha dicho que sería una opción «mucho más barata» que el terciario del EDAR de Reus. Lo ha presupuestado con un coste de unos 20 millones de euros.