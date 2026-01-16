Endesa empieza los trabajos para soterrar las torres de alta tensión del Pinar

La empresa adjudicataria ha señalizado el lugar por donde inicia el proceso, en el Camino Antiguo de Castellvell, para evitar el paso de la ciudadanía.DIARIO MÁS

Les torres del Pinar tienen los días contados. Endesa ha empezado esta semana los trabajos por soterrar la línea de alta tensión y ha dado el pistoletazo de salida a un proceso que da respuesta a una reclamación vecinal histórica, tal como adelantó Canal Reus y ha confirmado Diari Més. El objetivo es que las obras hayan acabado antes de la conclusión del 2027.

La intervención ha iniciado por el sur, en la subestación eléctrica situada junto al Puente de Calderones, e irá subiendo hacia la avenida de las Torres y el término municipal de Castellvell del Camp. Fuentes de la compañía eléctrica confirman que los primeros movimientos consistirán en la señalización del perímetro —de hecho, ya se han colocado las cintas que separan el espacio de la actuación del Camino Antiguo de Castellvell-, el desbroce del entorno y el dibujo del trazado de la línea subterránea. Es la fase previa a la obra civil. Esta etapa se alargará unos quince días y se calcula que sea al principio de febrero que se evidencien cambios más notables sobre el terreno. Los ciudadanos que han pasado por el entorno los últimos días se han sorprendido por la presencia de las cintas y se han preguntado los unos en los otros si empezara la retirada de las torres.

La concejala de Urbanismo de Reus, Marina Berasategui, subraya que se trata de un «hito importantísimo», fruto del «trabajo de mucha gente». «Creo que vale mucho la pena recordar los intentos, no es una proeza de un solo intento, pero lo hemos conseguido, expresa, subrayando la implicación de diferentes administraciones públicas. «Lo que veremos ahora serán los trabajos de instalación de una línea soterrada; después, harán las confluencias en la torre 2 y la torre 7; y, al final de las obras, veremos cómo caen las torres», explica.

Cuando la zanja esté completada y el cable, preparado, y se compruebe que todo está en orden, se procederá a desconectar la línea aérea y entrará en servicio la subterránea, dejando las torres sin tensión. Este movimiento se producirá cuando el proyecto esté en un grado de ejecución del 60%. No puede producirse antes porque, si la nueva conexión no está a punto, se dejaría sin luz durante semanas las viviendas que se alimentan de la energía procedente de la subestación.

El último paso será la retirada de los cables y el desguace de las torres. La intención es acabar la intervención antes de la conclusión del 2027 si no se encuentran impedimentos, aunque el Instituto Catalán de la Energía (ICAEN) fijó margen hasta el 2029.

Los ayuntamientos de Reus y Castellvell del Camp firmaron los convenios para permitir el soterramiento de la línea de alta tensión el 30 de diciembre del 2024, todo donante conformidad en dos documentos que regulaban la relación económica y técnica entre los consistorios y la empresa E-distribución Redes Digitales. El coste de la operación será de 3,6 millones de euros, financiado en buena parte con una subvención de 2,5 millones de euros del ICAEN. La parte restante irá a cargo de los dos municipios. Castellvell asumirá un 20,5% y Reus, un 79,5%. Completada la retirada de las torres, las administraciones locales ejecutarán una modificación urbanística para adaptar la avenida.