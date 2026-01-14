Siloé, nuevo artista confirmado en el Festival de Música de Cambrils

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

El grupo Siloé está el nueve confirmado para actuar el próximo 5 de agosto en la 51.ª edición del Festival de Música de Cambrils (FIMC). Los vallisoletanos se encuentran en plena gira con Campo Grande Tour y están preparando su próximo disco, que todavía no tiene fecha confirmada de lanzamiento.

Fito Robles (ve), Xavi Road (guitarrista y productor) y Jaco Betanzos (batería) llevarán su música al Parque del Pinaret, en una noche que promete energía y una gran conexión con el público. El grupo de Valladolid se encuentra en su momento más álgido dentro del panorama indie y ya han hecho sold-out para su concierto del 13 de marzo de 2027 al Movistar Arena en sólo 48 horas.

Durante el concierto el público podrán disfrutar de los singles del nuevo disco Las palabras, Campo Grande o Si te pones de mi parte junto con las canciones míticas como Todos los Besos, Si me necesitas, Llámame o La Oposición.

Las entradas se podrán adquirir a partir de este jueves 15 de enero a las 11 h a través de www.codetickets.com, con un precio de 40 euros (zona de pie) y 45 euros (grada).

Diez años de trayectoria

Este 2026, Siloé celebra diez años de trayectoria con un nuevo álbum del cual ya se han adelantado algunos temas. Además, este jueves 15 de enero estrenan el videoclip de Quédate esta noche.

Siloé vive el mejor momento de su carrera, inmerso en su gira más ambiciosa hasta ahora. Considerados una de las bandas con mejor directo de la escena estatal, sus conciertos combinan ritmos intensos con momentos íntimos que conectan directamente con el público. Después de recorrer el país y pasar por los principales festivales, 2025 ha sido el año más exitoso del trío.

El de Cambrils será el único concierto que la banda dará en Cataluña este verano, aparte del concierto del próximo mes en Razzmatazz que ya agotó las entradas. Siloé fue uno de los grupos que tenía que actuar en la primera edición del Reus Music Festival pero la lluvia obligó a suspender la jornada.

La nueva gira mundial llamada Campo Grande World Tour programada para el 2027 los llevará aLatinoamérica, los EE.UU. y Europa, finalizando en Madrid.