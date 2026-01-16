La calle Ample pulirá pronto detalles como bancos y zonas de descarga

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Les obras de la calle Ample llegan a la recta final con el inicio hace pocos días de la tercera fase que engloba la acción a la plaza del ‘Condesito’. Una actuación que, tal como quedó evidenciado ayer tarde durante la reunión con los vecinos de la zona con la concejala de Urbanismo, Marina Berasategui, ha empezado sin incidentes a destacar, más allá de algún peatón atrevido que ha intentado cruzar por el medio de las obras. Ahora bien, la parte que más preocupaba a los vecinos no era, precisamente, la relacionada con la plaza de la Libertad y del Pintor Fortuny, sino con las fases anteriores de la calle Ample. Con el fin de respetar la petición de los comerciantes de la zona de no afectar a la campaña de Navidad, las obras quedaron paradas previamente. Aunque el asfalto para los vehículos estaba terminado, algunos detalles quedaron a medio acabar y han provocado las críticas o dudas entre algunos vecinos.

«Es importante para la gente verlo después de verdad, ahora cuesta entender la reforma», apuntó a la concejala. Según confirma, todavía queda para plantar las plantas en los alcorques y parterres, colocar parte del mobiliario urbano, los aparcamientos para bicicletas o la pintura horizontal para zona de carga y descarga. Además, habrá espacios de la calle que estarán disponibles como terrazas para los negocios cercanos que estén interesados. «Todos estos detalles los tenemos que acabar pronto durante estos primeros meses del año», afirmó Berasategui, a la vez que remarca que la idea es que aquello que falta de las fases anteriores esté terminado antes de que acabe la tercera fase, la cual tendría que finalizar antes de la Fiesta Mayor de Sant Pere.

Por otro lado, también se han tomado decisiones escuchando los apuntes hechos por los vecinos y comercios de la zona, como la retirada de algunas de las barandas que rodean y protegen los alcorques de los árboles: «Hemos retirado algunas de las barandas, precisamente aquellas que tenían incidencias habituales con la circulación porque estaban situadas en sitios más complicados como pueden ser cruces». Además, otra preocupación que también trasladaron los vecinos es que «hay espacios que quedan oscuros, ya que las farolas son demasiado altas.» En este sentido, la concejala de Urbanismo responde que ya se ha comunicado esta preocupación y que se analizará para tomar las medidas que sean necesarias.

La actuación al ‘Condesito’ tendría que finalizar antes de Sant Pere

Por fases

Les obras en la plaza del Pintor Fortuny irán por fases para «implementarlo de la manera más rápida y afectar al mínimo posible al día a día de la gente». La actuación ha empezado afectando a la parte central del espacio, a continuación la parte que conecta con calle Ample y, finalmente, la zona al lado de la avenida Prat de la Riba.