Ander Zoilo, objetivo del Nàstic para reforzar la defensa

El Nàstic de Tarragona ya tiene en su punto de mira el próximo objetivo. La dirección deportiva grana trabaja para completar la incorporación de Ander Zoilo, futbolista que ahora mismo pertenece en el Tenerife.

Según adelantaba Cope Tenerife, y ha podido saber Diari Més, el club grana se encuentra cerca de cerrar el fichaje del lateral izquierdo vasco. Según apunta el medio, esta operación se completaría en forma de cesión hasta el final de la temporada, porque el conjunto tinerfeño no se quiere deshacer de un refuerzo de verano. Ahora mismo, los clubs trabajan al cerrar los últimos detalles para oficializar la operación. Lo mayor es hacer espacio al jugador. Zoilo, con 25 años, necesita ficha sénior y, de momento, el Nàstic no tiene ninguno disponible. El primer paso es certificar la salida de David Juncà, jugador que sustituirá Zoilo. A pesar de que el conjunto grana está al frente, Zoilo es un jugador que también interesa a la UD Ibiza.

Ander Zoilo es un lateral izquierdo con mucho recorrido por la banda. Destaca la velocidad y la capacidad de llegada al área rival. Con el Tenerife ha jugado esta temporada un total de once partidos. El jugador perdió protagonismo al once de Cervera, hecho que obliga el Tenerife a darle minutos a la categoría. Zoilo se ha formado en el plantel de la Real Sociedad y, el año pasado, jugó toda la temporada al Lugo, donde alcanzó dos goles y una asistencia.

Con la entrada de Zoilo, el Nàstic ganaría competencia real para Moi Delgado y llenaría el lugar de David Juncà, a un jugador que nunca ha llegado a cuajar en el equipo desde su llegada al invierno del curso pasado. El club trabaja para completar la operación, sin renunciar tampoco a Josep Calavera también del Tenerife y con una operación bien similar a la de Zoilo.