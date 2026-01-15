Dos tarraconenses competirán por el título de Mejor Sumiller de Cataluña 2026

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Dos profesionales de las comarcas tarraconenses, Anna Casabona París, de Valls, y Toni Trullols, de Falset, participarán en el Concurso Mejor Sumiller de Cataluña 2026, que se celebrará el lunes 9 de febrero en el marco del Foro Gastronómico Gerona. En total, doce sumilleres de las cuatro demarcaciones catalanas competirán para conseguir este reconocimiento, organizado por la Asociación Catalana de Sumilleres (ACS).

La competición se desarrollará en dos fases, una por la mañana y otra por la tarde. A partir de las 10.00 horas tendrá lugar la semifinal, en la que todos los participantes tendrán que superar un examen escrito y una prueba práctica de cata comentada de tres bebidas —dos vinos y un tercer producto—, con la obligación de comentar uno de los vinos en lengua extranjera. De esta fase eliminatoria saldrán los tres finalistas que pasarán a la final de la tarde.

La final empezará a las 15.30 horas delante del público e incluirá varias pruebas prácticas, como una prueba sorprendida, servicio, cata e identificación de productos, corrección de una carta errónea, toma de pedido y maridaje, decantación y estilo. El jurado estará formado por sumilleres profesionales y antiguos ganadores del concurso, y el nombre del ganador o ganadora se dará a conocer durante la cena de la Noche del Sumiller.

Anna Casabona París, actualmente sumiller de Juvé & Camps, es licenciada en enología por la Universidad Rovira i Virgili y sumiller profesional por la Escuela Superior de Hostelería de Barcelona.

Por su parte, Toni Trullols es el actual director comercial de Enoturisme Celler Clos Pons Pachem y cuenta con un posgrado CETT de sumiller por la Universidad de Barcelona.