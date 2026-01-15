La zona verde situada delante de la Biblioteca Central Xavier Amorós estará terminada este año

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus prevé que la zona verde delante de la Biblioteca Central Xavier Amorós sea una realidad este año 2026. Según confirman fuentes del consistorio reusense a Diario Más actualmente «se está redactando la licitación y la idea es terminarlo para este 2026». De esta manera, en pocos meses las plazas de aparcamiento de zona azul que hay justo al lado del paseo de Sunyer tendrían que quedar inoperativas por este nuevo espacio verde que ganará la ciudad cerca del centro. Precisamente, para afrontar esta actuación el Ayuntamiento aprobó en el plan de inversiones previstas por este ejercicio 2026 una partida presupuestaria de 75.169 euros que se destinará a esta obra. De esta manera, el gobierno municipal sigue trabajando en la renaturalización de espacios de la ciudad de Reus, una línea especialmente impulsada desde el plan RENATUReus.

Tal como se puede observar en una nueva imagen virtual aérea compartida por el Ayuntamiento, la propuesta plantea la creación de dos plazas, situadas en los extremos noroeste y sudeste, que darán la bienvenida desde el paseo de Sunyer y la calle del Matadero. La apertura superior se dibuja como una pequeña ágora en que podrán desarrollarse varias ideas vinculadas con la lectura. Les dos áreas estarán conectadas por más verde, que invitará a transitar entre ellas. Por otro lado, se prevé que los pavimentos sean blandos y absorbentes, a fin de que permitan el drenaje de las aguas, con la ayuda también de sistemas de drenaje. El espacio dispondrá de vegetación autóctona y con bajas necesidades hídricas, mobiliario robusto y la minimización de los movimientos de tierras.

En total, el ámbito de actuación será de poco más de 3.000 metros cuadrados y también se incidirá en la acera del Camino de Riudoms. Ahora bien, sí que permanecerá la actual terminal de autobuses interurbanos en la calle del Doctor Frias, que se mantendrá inalterado. De hecho, se ampliará con una parada del Bus x Tú, que actuará como a punto de aproximación al centro para los vecinos del sur y el oeste. Con este proyecto, se pronostica la creación de una centralidad y punto de encuentro que cederá el protagonismo a los peatones y pondrá de relieve la historia y el interés de los edificios del perímetro, como son la Estación Enológica y la Biblioteca Xavier Amorós. Existirá una interrelación directa con el recinto cultural, ya que ofrecerá un lugar dónde disfrutar de la lectura y permitirá llevar a cabo actividades al aire libre. Además, será un lugar de sombra para refugiarse durante el verano e incorporará una fuente de agua potable.

La previsión es que sea una propuesta de ejecución relativamente rápida y que requiera poco mantenimiento. Al mismo tiempo, durante el transcurso de las obras no tendría que haber afectaciones al tráfico de las calles de los alrededores, más allá de la posible regulación de momentos de carga y descarga de materiales. Para los conductores, en escasos metros está el parking municipal Paseo Delgado, al cual se puede acceder desde la calle Camí de Riudoms.