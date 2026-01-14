La nueva hamburguesería que llega a Reus: se ha instalado en el antiguo Lizarran

La oferta gastronómica del centro de Reus sigue renovándose con la llegada de una nueva hamburguesería al arrabal de Sant Pere. El establecimiento ha abierto sus puertas en el local que durante años ocupó el restaurante Lizarran, una ubicación emblemática del centro de la ciudad.

La marca, que también cuenta con locales en Tarragona ciudad y en el área comercial de les Gavarres, inauguró este nuevo espacio el pasado fin de semana, ampliando así su presencia en el territorio. La apertura se enmarca en un proceso de cambios que está viviendo el corazón comercial y social de Reus en los últimos meses.

Esta llegada coincide con otros movimientos recientes en la restauración del centro. Tras casi seis años de actividad, el restaurante Cal Gallisà, situado en la plaza del Mercadal, bajó la persiana tras una Gran Festa del Pinxo como despedida. Eso sí, el cierre no supone un adiós definitivo, ya que el local reabrirá con un nuevo concepto de vermutería.

Más allá de este caso, el centro ha visto en el último año la aparición de nuevos negocios y la reconversión de locales históricos. El antiguo establecimiento de Virginias reabrió como el Bar el Mestral, la cafetería Farggi fue ocupada por la franquicia Vivari y, recientemente, en el número 13 se ha instalado la franquicia de gastronomía italiana Ditaly.

A estas aperturas se suma la previsión de que el espacio donde antes se ubicaba el restaurante L’Antídot acoja un Compà Calabrese, especializado en paninis artesanales. Un conjunto de movimientos que consolidan la transformación de la oferta gastronómica del centro de Reus.