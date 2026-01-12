El restaurante de Reus que baja la persiana tras seis años y reabrirá como vermutería

Tras casi 6 años de actividad el restaurante Cal Gallisà, ubicado en la plaza del Mercadal, bajó la persiana el pasado sábado 10 de enero con una Gran Festa del Pinxo como acto de despedida.

Ahora bien, tal como adelantó Reusdigital, esta fiesta no fue un «adiós», sino un «hasta pronto», ya que el negocio reabrirá como una vermutería: «Cerramos una etapa como Cal Gallisà para empezar a prepararnos para una nueva aventura. En marzo reabrirá con un nuevo concepto de vermutería, con la misma esencia de siempre, pero con muchas sorpresas», afirmaban desde el negocio en un mensaje emitido a través de su perfil de Instagram.

Fotografía del restaurante Cal Gallisà tras su cierre.

Diari Més

Con este cambio la plaza del Mercadal y su entorno continúa en la transformación de su oferta gastronómica que ha visto la aparición en el último año de varios negocios. El antiguo local de Virginias reabrió como el Bar el Mestral, la cafetería Farggi fue ocupada por la franquicia Vivari y hace poco también se estableció en el número 13 la franquicia de gastronomía italiana Ditaly. Además, está previsto que donde antes se ubicaba el restaurante L'Antídot abra un Compà Calabrese, centrado en ofrecer paninis artesanales.