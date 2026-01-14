El voluntariado desde cero

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Corren tiempos complejos o siempre lo han sido. Si una cosa caracteriza este mundo en el cual vivimos son los retos, sean mayores o pequeños o afecten sólo a un individuo o a todo un colectivo. Para hacer frente a estos Jordi Cervera, reusense con 7 años de experiencia en el mundo del voluntariado, ha decidido intentar poner su granito de arena con la creación de una plataforma de coordinación de proyectos de voluntariado: Projecte 0. «He estado en Lesvos, con Open Arms haciendo rescates en el Mediterráneo, en Bolivia, en campos de refugiados saharauís y en Gambia. Y estando en todos estos lugares me he dado cuenta de que el voluntariado te aporta una serie de momentos vitales que no puedes experimentar de otra manera», explica Cervera. Esta experiencia, sumada a su visión de un mundo con muchas carencias, llevó a hacer ver que «a veces también tenemos problemas en nuestra casa y ni nos damos cuenta».

Por este motivo, Cervera creó Projecte 0 con su perfil de Instagram como principal modo de comunicación con la voluntad de emitir contenido que «sensibilice una pizca a las personas con qué está pasando en el mundo». Ahora bien, el «plato fuerte» de la iniciativa será la «retransmisión en directo de proyectos de ayuda humanitaria». «El objetivo es, a través de la comunidad que podamos crear a través del perfil, la generación de equipos multidisciplinares de toda Cataluña que sirvan para solucionar proyectos concretos», explica al impulsor.

La iniciativa pretende dar soluciones a «problemas concretos»

El perfil de los proyectos será variado, tanto con respecto a la localización geográfica como a la temática, pero con la particularidad que será para una acción concreta. Esta particularidad, según explica Cervera, viene gracias al aprendizaje de uno de los últimos proyectos que participó en Gambia: «En Gambia empezamos un proyecto con mucha ilusión, pero si el equipo que te rodea no está en la misma sintonía se acaba perdiendo en el tiempo. Entonces, quiero que sean proyectos exprés, que no se alarguen excesivamente en el tiempo y se pierdan por el camino. Hacer equipos concretos con las personas adecuadas para solucionar un problema en concreto».

Cervera asegura ser consciente de que «es un proyecto que hay que trabajar mucho, pero creo que vale la pena». A la vez, aprovecha para hacer una advertencia sobre la cual significa trabajar como voluntario: «Es necesario desvincular al voluntariado del postureo. Ir a África y hacerte una foto con unos niños no es un voluntariado, es ir a un sitio a hacer un trabajo de manera altruista, sin cobrar y que tenga un objetivo real». «Un voluntariado también puede ser ir a una residencia de Reus para acompañar a abuelos. Quizás para algunos no queda tan bien para hacerse la foto, pero también es importante», añade.