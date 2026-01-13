SOCIEDAD
Un joven de Reus triunfa en las redes sociales con sus cámaras ocultas
Jordi Gil, más conocido como @dinshot, cuenta con 284.000 seguidores en Tik Tok gracias a sus bromas hechas con cámara oculta
Jordi Gil, más conocido como @dinshot en las redes sociales, se ha convertido en uno de los creadores de contenido de humor de Tarragona con un gran número de seguidores. Sus vídeos hechos en cámara oculta cuentan con un gran número de visualizaciones en Tik Tok, Instagram y Youtube.
Muchos de sus vídeos más destacados los que graba por todo el Camp de Tarragona. En la cafetería El Centru de Vila-seca ha hecho bromas a los clientes sirviendo cafés gigantes, copas de vino enormes e incluso, 4 litros de Coca-Cola. También ha grabado vídeos en las playas de Cambrils y Salou con bromas a turistas o vídeos preguntando por algún lugar|sitio concreto haciéndose pasar por extranjero en Reus.
También sol colgado vídeos en campus universitarios en Reus, Madrid, Barcelona o Málaga y utilizando Omegle. Su ingenio ha hecho que Gil cuente con 284.000 seguidores en Tik Tok, 150.000 en Instagram y 62.300 en Youtube.