Masculinidad, una identidad poliédrica y abierta

La identidad de género es un concepto que en los últimos años se ha hecho famoso y que ha despertado el debate entre algunos sectores que no acaban de entender su significado. Se trata de un elemento que nos define y va más allá de nuestro sexo biológico. No obstante, si nos centramos en los géneros tradicionales, masculinos y femeninos, y no pensamos en las otras opciones que han surgido en los últimos tiempos, podemos relacionar determinados prejuicios en estos. La fuerza, la dominancia o la responsabilidad de quien tiene que mantener económicamente a la familia se ha relacionado inherentemente al género masculino, mientras que la dulzura, la fragilidad o las tareas del hogar se han atribuido al género femenino históricamente. Por suerte, todo eso ha cambiado mucho en el último siglo especialmente en el ámbito femenino, pero quizás nos hemos olvidado un poco del lado masculino.

Por este motivo, desde la asociación Heroïnes Anònimes ofrecen mensualmente un taller dedicado a trabajar las masculinidades diversas que permite que hombres del Campo de Tarragona puedan descubrir una nueva manera de vivir su masculinidad sin quedar atrapados en los estigmas sociales en que, a menudo, los empujan a actuar de una manera perjudicial a ellos y su entorno. «Son talleres que nos permiten cuestionar el mandato masculino imperante y sistémico que, en muchas ocasiones, acaba derivando en violencia contra la mujer», apunta Laura Recasens, presidenta de Heroïnes Anònimes.

Para Recasens lo más importante es «romper con el modelo hegemónico que perpetúa la violencia», pero no tan sólo la infligida a las mujeres, sino también a los hombres: «Hay hombres que se ven obligados a hacer ciertas cosas cómo sostener a su familia. Si por lo que sea no son capaces, acaba generando una situación de frustración que, en primer lugar, hace daño al hombre y después puede acabar generando en violencia hacia su entorno». Por este motivo, desde la entidad se ha querido poner a disposición de los hombres una herramienta donde poder compartir estas frustraciones e, incluso, ayudar en casos de hombres que han ejercido violencia machista, como hace el Servicio de Atención a Homes (SAH) en Tarragona. Precisamente, la presidenta de la entidad considera que «sería positivo disponer de este servicio a Reus».

El taller

El encargado de llevar el taller es Jordi Masip, que también ha llevado a cabo talleres parecidos dedicados, por ejemplo, a la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la crianza de los hijos. «La masculinidad tiene muchas vertientes. Con mis talleres intento poner las cosas que tienen que ver con la masculinidad sobre la mesa con el fin de construir una masculinidad más consciente, sana y abierta,» explica. También apunta que en los últimos tiempos «ha habido unos patrones muy marcados sobre la masculinidad» los cuales era «muy difícil intentar salir». «Hay que hablar entrega de esta parte masculina más violenta hacia la mujer y la sociedad. Ahora mismo vemos a líderes mundiales que, utilizando esta energía masculina de manera desbocada, nos han llevado a escenarios horribles», lamenta.

A la vez, Masip comenta que «no hago nada extraño. Mi objetivo es generar un clima de confianza, también a través del cuerpo, y hacer aterrizar unas emociones que tenemos cerradas». Precisamente, esta es la problemática que identifica habitualmente: «Los hombres, y me tengo que incluir, nos cuesta mucho más mirar hacia dentro y saber qué nos pasa. No significa que seamos peores, pero sí que eso nos limita a la hora de tener una visión más periférica, ver más allá de los patrones sociales y familiares adquiridos y quizás escoger otro camino». El taller se lleva a cabo cada último jueves del mes de 18 a 19.30 horas en Ca la Conxita, en la calle de Lepanto número 21.