El Hospital Sant Joan de Reus se añade al Maratón de Donantes de Sangre del 13 al 15 de enero

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Hospital Universitario Sant Joan de Reus se añade al Maratón de Donantes de Sangre de Cataluña 2026 impulsado desde el Banco de Sangre y Tejidos. La acción inició ayer martes 13 de enero y continuará hoy y mañana en horario de atención al público de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas. El jefe territorial del Banco de Sangre y Tejidos de Tarragona y Tierras del Ebro, Albert Soley, apunta que es importante participar en este acontecimiento que llega después de las vacaciones de Navidad: «Cada Nadavidad nos pasa lo mismo, la gente se olvida a una pizca de nosotros porque quien viene lo hace por costumbre y en época de vacaciones las rutinas cambian».

La tendencia de donaciones de sangre en los últimos años ha sido a la baja

Por este motivo, las reservas en esta época han disminuido, tal como ha pasado históricamente, pero Soley advierte que están «ligeramente por debajo de respeto a otros años». «La tendencia es que lentamente las donaciones han ido bajando. Es cierto que este año ha hecho frío y ha estado la gripe, pero también es verdad que nos está costando llega al público más joven», afirma. Al mismo tiempo, comenta que la situación no es «preocupante» por ahora, pero que esperan poder revertirlo. El objetivo es que hasta el 17 de enero cerca de 10.000 personas den sangre a los principales hospitales catalanes.