El chef de Reus que se jugará el título de Cocinero del Año 2026: entre los mejores de España

Pola Hemaia, chef del restaurante L’Alkimista en Reus, se ha clasificado para la gran final del Concurso Cocinero del Año, que se celebrará el próximo 26 de marzo, en una de las citas más relevantes del calendario gastronómico profesional en España. Hemaia disputará la X edición del certamen junto a otros cinco chefs que, en conjunto, suman tres estrellas y cuatro menciones de la Guía Michelin.

El chef catalán de origen egipcio consiguió su plaza tras lograr el segundo puesto en la semifinal de A Coruña, un evento que reunió a más de 250 invitados, entre chefs de renombre, empresarios, periodistas y representantes políticos. La prueba incluyó presentaciones en vivo y conexiones directas desde las zonas de cocina, poniendo a prueba tanto la técnica como la creatividad de los participantes.

Al frente de L’Alkimista, Hemaia ha desarrollado una propuesta de cocina reconocida por la Guía Michelin y la Guía Repsol. El chef ha asegurado que “participar en este concurso significa mucho para mí y me siento muy orgulloso de haber llegado hasta aquí, pero también soy consciente de que esto solo acaba de empezar. Esta final puede ser el trampolín que necesito para seguir creciendo y no lo pienso desperdiciar”.

Nacido en Egipto y afincado en Cataluña desde los trece años, Hemaia se introdujo en la gastronomía mientras estudiaba Psicología, trabajando para costearse los estudios. Desde entonces, su pasión le ha llevado a viajar por el sureste asiático y otras regiones del mundo, incorporando técnicas y sabores que ahora se reflejan en su propuesta culinaria en Reus.

Así pues, la final del Concurso Cocinero del Año podría suponer un trampolín para Hemaia, que contará con la ayuda de Ainhoa Zambudio en la prueba. Su participación no solo representa un reconocimiento al talento de la gastronomía tarraconense, sino también un paso más en su trayectoria como uno de los chefs más prometedores de España, consolidando a L’Alkimista como un referente de cocina creativa y de autor.