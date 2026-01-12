El barrio de Santa Teresa, un espacio vivo

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Los barrios de una ciudad son mucho más que concentraciones de viviendas conectados por viales, son espacios vivos y dinámicos. Pero para que un barrio muestre esta vida hacen falta una serie de elementos que fomenten la actividad. Obviamente, hace falta que resida allí gente que encuentre atendidas sus necesidades fundamentales y que disponga de espacios de encuentro como jardines o parques. Ahora bien, lo que verdaderamente acaba dando vida en los barrios son los negocios. Desde las cafeterías hasta los talleres, pasando por toda lleva de establecimientos comerciales que dan todo tipo de servicios a los vecinos de la zona y, también, a los de más lejos.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Reus impulsó hace casi un año una nueva edición del Reus Espais Vius que escogió como zona beneficiada el barrio de Santa Teresa. En esta iniciativa se han ofrecido ayudas en inversiones de reforma, se ha facilitado el encuentro de locales disponibles para emprendedores y se ha garantizado un servicio de asesoramiento a estos. Antes de cerrar el año 2025, la iniciativa ya había conseguido poner en marcha cerca de una decena de nuevos locales que, a la vez, había supuesto la creación de casi una veintena de puestos de trabajo.

Ha sido el caso, entre otros, de la pastelería artesanal 2RS (Dos Yerras) que abrió hace pocas semanas a la calle de Sant Elies número 24. «Desde que decidí cambiar mis estudios, porque estudiaba Química y lo que me gustaba era la pastelería, tenía claro que quería abrir mi negocio», explica Rosa Ribas, propietaria de 2RS. No obstante, no ha estado hasta años después ganando experiencia en el sector que ha decidido hacer el salto acompañada de la concejalía de Empresa y Ocupación: «Soy pastelera no empresaria, así que no sabía cómo lo tenía que hacer. Aquí empecé a buscar y me enteré de lo que ofrecía al Ayuntamiento». Un caso paradigmático, ya que Ribas se adhirió al Servicio de Emprendeduría que ofrece la concejalía y acabó beneficiándose de las ayudas del Reus Espais Vius.

Por otro lado, también se pudo beneficiar del Reus Espais Vius Myleen Carrera, que abrió hace más de medio año en la calle Santa Teresa número 18 el centro de depilación láser Lucem. «Hace tiempo que trabajo en el sector, pero cuando empiezas a hacerte mayor en estética en muchos lugares no te quieren contratar, prefieren gente más joven. Así que o empezaba un negocio o me dedicaba a otra cosa», lamenta Carrera, que agradece la ayuda recibida por parte del consistorio. «Creí que este barrio era un buen lugar. Hay muchos centros de estética o peluquerías, pero nada de depilación láser», añade.

Un caso similar al de Sara Bravo y Javier Fernández del centro Muévete Fisioterapia, dedicado a la mejora del estado de los clientes a través del movimiento. «Coincidió en que estábamos buscando un local y encontramos en el que estamos en la calle de Sant Elies, 36, y poco después inició la ayuda de Espais Vius, así que fue todo muy fácil» comenta Bravo. A la vez, apunta que desde el Ayuntamiento «nos ayudaron mucho a pulir la idea y desde que abrimos en abril hemos tenido muy buen recibimiento. Nos visita a mucha gente del barrio o que trabaja cerca del centro de la ciudad».

Pero Reus Espais Vius también ha servido para que establecimientos existentes puedan abrir una nueva etapa. Es el caso del centro de psicoterapia Psicsalut, localizado hoy día en la calle de la Leona número 12. «Hace 10 años que existimos y estábamos en la plaza Prim. Fuimos creciendo y con el Reus Espais Vius ha sido un buen momento para trasladarnos», explica la propietaria, Míriam Martín. «Encontramos el local y nos ha ayudado mucho el cambio. Antes estábamos en un piso donde no nos veía a nadie y ahora estamos a pie de calle en un sitio de paso. Eso nos da visibilidad», señala.