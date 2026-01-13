Los cortes de circulación dan el pistoletazo de salida a la transformación del entorno del 'Condesito'

Desde ayer, se ha cortado el tráfico en torno a la plaza del Pintor Fortuny, y sólo se puede circular si se viene desde la calle de la Amargura.DIARIO MÁS

La cuenta atrás para que la plaza del Pintor Fortuny luzca su nuevo aspecto ya ha empezado, con la colocación de vallas en torno al Condesito y la restricción de la circulación. Los trabajos sobre el terreno podrán arrancar a partir de hoy y se alargarán durante cinco meses, de forma que tendrán que estar terminados antes de la llegada del verano. El 12 de junio del 2026 es la fecha marcada para levantar la prohibición de estacionamiento, según determina la señalización.

Desde ayer, los vehículos que transitan por la plaza de la Libertad en sentido oeste ya no pueden utilizarla como una gran rotonda para dirigirse hacia el Mercado Central. Son redirigidos hacia la calle Ample o tienen que utilizar el nuevo vial de la plaza de la Libertad, que antes era un paso de emergencias, para cambiar el sentido de la marcha e ir hacia las calles de Sant Vicenç, de Josep Anselm Clavé y del Doctor Robert. Sólo los turismos provenientes de la calle de la Amargura tienen capacidad para girar hacia la avenida de Prat de la Riba. Por la tarde, la confusión todavía reinaba entre los conductores, y más de uno tuvo que reducir la marcha y detenerse al lado de las vallas para enterarse de qué ocurría.

La limitación de la movilidad no sólo afecta los coches, motocicletas y camiones, sino también los peatones, dado que sólo pueden pasar por la espalda de la estatua. La parada de autobús ha sido trasladada. Asimismo, sólo los usuarios del parking soterrado de la Libertad tienen acceso a la entrada más próxima al ámbito de la intervención.

La transformación de la plaza del Pintor Fortuny culminará la tercera y definitiva fase de obras de reforma de la calle Ample y su entorno más inmediato. La obra se dividirá en tres partes y tiene como objetivo principal ganar espacio para el peatón, al convertir una zona de paso en un área de estancia, con juegos, bancos y vegetación y de plataforma única. Adicionalmente, el monumento se reubicará para conseguir que su posición coincida con la bisectriz del ángulo que forma la fachada del edificio de la Caja.

Por fases

Para regular el tráfico motorizado, se instalarán pilones con lectura de matrículas en la calle de Antoni Gaudí, por donde los vecinos de la zona, comerciantes y gente autorizada podrán acceder hacia la calle Ample; la entrada del Condesito, que se bajará en casos muy puntuales; y la avenida de Prat de la Riba, que no se espera que esté en uso durante los primeros dos años. Asimismo, el Ayuntamiento de Reus, con la concejalía de Urbanismo al frente, mantendrá el contacto con los ciudadanos afectados por los cambios y continuará con los encuentros periódicos en el Centro Cívico Gregal por compartir dudas, respuestas y novedades.

La primera fase de la intervención se centrará en las plazas de la Libertad y del Pintor Fortuny. Cuando el pilón de la calle de Antoni Gaudí esté instalado, se afrontará el segundo episodio, con el giro hacia la calle Ample. La tercera y última parte incidirá en la avenida de Prat de la Riba.