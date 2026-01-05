Reus es mou
Reus es mou no és només el nom del programa d’activitat física al carrer que hem posat en marxa amb una gran acceptació per part de la ciutadania si no que també és aquell sentiment que tenim molts reusencs i reusenques quan pensem, amb orgull, en un dels trets que més ens identifiquen com a ciutat: les ganes d’avançar i innovar. Som gent inquieta, amb ganes de fer coses noves i disposats i disposades a arriscar-nos.
En l’àmbit esportiu hem tingut un 2025 ple d’activitat i noves formes d’entendre l’esport, amb grans esdeveniments com el Campionat d’Espanya de Grup Show, el Campionat mundial Junior de pàdel, skate, cheerleading, ball, arts marcials, Freestyle i, per tancar, el Campionat de Catalunya de joves de tennis taula. És innegable que podem parlar de diversificació esportiva però a més podem parlar de fer un pas més enllà en l’àmbit esportiu engegant el programa “Cuidant-nos hi guanyem” pensat per fomentar el benestar emocional als entorns esportius i que es basa en donar eines a les entitats esportives per què puguin esdevenir actius en salut a través d’un pla formatiu.
Es tracta d’aprofitar el potencial de l’esport com a eina de cohesió social i és una de les primeres derivades del programa SOABEM (Servei d’Orientació i Atenció al Benestar Emocional i Mental) que vam engegar només arribar a govern el 2023, que compta amb prop de cent actius en salut, i que busca donar resposta a la necessitat existent en aquesta matèria dins de les nostres competències. Es tracta de posar una eina útil al servei de la ciutadania i en aquest sentit volem ser la porta d’entrada que serveixi d’orientació en uns moments que sempre són complicats, no en va porta per lema “T’Acompanyem.
Una altra activitat que hem engegat aquest 2025 és el ja mencionat “Reus es mou”, ara mateix en fase de prova pilot, que està sent un èxit de participació i que novament demostra que l’esport és una magnifica eina de promoció de la salut i per això s’enquadra dintre del programa “Fem Salut” com una forma més per cuidar la nostra salut i que té per objectiu facilitar la practica d’activitat física per a tothom, apropar-la a la ciutadania i aconseguir així l’objectiu de què aquelles persones que no la practiquen de forma habitual i reglada ho pugin fer amb molta facilitat, i ho fem portant monitors esportius a les places de la nostra ciutat, en diferents horaris i amb una activitat adaptada al públic assistent. Estem convençuts i convençudes que aquest és el camí, cada vegada som més conscients de la importància de l’activitat física per la nostra salut i la nostra tasca és facilitar-ho, amb un programa que fomenta la salut física i mental en entorns naturals i que també acaba sent una eina social en col·laborar, per exemple, en la lluita contra la solitud no desitjada.
I pel 2026? Doncs hem començat molt forts, amb l’espectacle “Trencadís: de la natura a la llum” que abans d’ahir va omplir el Pavelló Olímpic Municipal amb un esdeveniment únic on cultura i esport es van fondre i on es va poder gaudir de la fascinant història del despertar creatiu de Gaudí amb unes coreografies dissenyades específicament i que van comptar amb uns cent esportistes del màxim nivell, incloent campions mundials i europeus.
Continuarem amb la inauguració de la Capitalitat del bàsquet femení, un esdeveniment amb quatre eixos: la formació, la divulgació, la competició i la promoció, que vol servir per potenciar l’esport femení en general i el bàsquet femení en particular i que comptarà amb la final de les lligues catalanes femenina. Per Setmana Santa tindrem el Campionat d’Espanya de Minibàsquet, un esdeveniment de primer nivell i que suposa un clar exemple de promoció de l’esport base i el turisme esportiu. I com a gran exemple de la nostra aposta per la diversificació esportiva comptarem amb la prova del campionat d’Espanya de gimnàstica aeròbica.
A més tenim cites ja consolidades com les Caminades Populars, la Olimpíada Escolar, la Cursa de les Dones, el Campionat de Catalunya d’hoquei base, el Rally Legend, el Campionat de Catalunya de joves de tennis taula així com totes aquelles activitats extraordinàries que organitzen les entitats de la nostra ciutat i que omplen les nostres instal·lacions al llarg de molts caps de setmana.
Es tracta d’un calendari obert a acollir més activitats però sempre amb la màxima de què tot allò que fem ha de tenir un sentit per la ciutat i ha d’aportar un valor esportiu, social i econòmic a Reus.
Ja només em queda aprofitar la ocasió per compartir amb vosaltres el meu desig pel 2026: Salut i Esports!