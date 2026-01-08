Reus vuelve a pinchar vinilos independientes

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Como en todas las épocas las producciones culturales, como la música, han sido un reflejo de la sociedad. Hoy día eso no ha cambiado, en medio de una sociedad globalizada y con una industria musical influyente, las tendencias marcan con fuerza los géneros y artistas que la población escucha, también de los reusenses. No obstante, hay vida más allá de los estilos y grupos que se definen como «comerciales», aunque la oferta de estos géneros haya disminuido en espacios de encuentro. Por este motivo, un grupo de reusenses ha decidido crear la asociación Reus Tot Vinil, con el fin de generar espacios para estilos de música «que no son mayoritarios» y propuestas «alternativas» como pueden ser el rock, el funk, el disco o la electrónica.

La entidad se presentó el pasado 19 de diciembre a La Fàbrica de Reus, con un «vespreig dinámico y que tuvo una gran acogida», según explica David Sánchez, miembro fundador de la asociación. «El acontecimiento ha demostrado que hay unas ganas inmensas de propuestas musicales que se alejen de los circuitos comerciales convencionales. Hacer una apuesta por la autenticidad», afirma Sánchez. Según comenta, esta es una inquietud que desde hace algunos años ya notaba en su entorno: «Yo soy maestro y ya hace algunos años que el último día de trimestre se hacen algunos ‘tardeos’ en varios sitios y siempre acababas escuchando la misma música y que no acaba siendo de nuestro gusto, demasiado comercial, porque la oferta actual de Reus no nos da lo que queremos».

La nueva entidad quiere impulsar 'tardeos' con géneros musicales alternativos

Este motivo los impulsó a crear la entidad, que esperan poder utilizar para, en primer lugar, generar espacios festivos y lúdicos donde la música que se escuche vaya del rock al indie, pasando por el funk o el latin soul y llegue al italo disco. No sabíamos exactamente como empezar, nos gustaría mucho hacer actos públicos al aire libre, sobretoto aprovechando la época de buen tiempo. Pero creímos necesario empezar de una manera más fácil para nosotros y que en un local nos iría mejor», explica Sánchez, que se muestra satisfecho del recibimiento de la primera actividad.

Ahora bien, la entidad no se quiere quedar en sólo organizar fiestas y espera poder generar una programación de actividades que, aparte de los vesprejos, pueda desarrollar otras tipologías de actos. Nos gustaría promocionar el mundo del vinilo, que vuelve a estar una pizca de moda. Así que tenemos la idea de hacer una feria del vinilo o hacer talleres para iniciarse en el mundo de los vinilos o hacer de disc-jockey», apunta al cofundador de Reus Tot Vinil. Además, también esperan poder impulsar otras actividades como «jornadas de platos abiertos», que consiste en un encuentro donde se montaría un equipo de música donde la gente pudiera pinchar y compartir sus vinilos con otros asistentes. «Nos gustaría mucho en un futuro hacer algún acto así y, por ejemplo, meterlo dentro de la programación de la Fiesta Mayor de Sant Pere. Poder hacer una verbena de música alternativa algún día sería para nosotros todo un éxito», añade.