Joan Garcia Oliver inspira una charla y una obra de teatro en Reus

Pistolero, anarcosindicalista, ministro... El poliédrico reusense Joan Garcia Oliver será la fuente de inspiración de una charla y una obra de teatro que se vivirán este fin de semana. La Sala Hortensi Güell del Centre de Lectura acogerá, hoy, a las 19 horas, el coloquio Joan Garcia Oliver, a uno de los reusenses más destacados del siglo XX, a cargo del activista social y escritor Jordi Martí Font y del historiador Joan Navais Icart.

Más adelante, el domingo, el Teatro Bartrina servirá de escenario para la representación de Nosotros, los sin nombre, una creación colectiva de Mos Maiorum y basada en las memorias homónimas de Garcia Oliver, con dirección de Ireneu Tranis, dramaturgia de Joan Yago y un reparto conformado por Diego Lorca, Alba Valldaura y Paz Vinyals. Nosotros, los sin nombre es una propuesta escénica basada en la vida de Garcia Oliver, pero donde el personaje, clave en la política española de los primeros compases del siglo XX, no es el protagonista, sino el hilo conductor de una historia colectiva. Les entradas están en venta a la página web del Teatro Bartrina. La interpretación empezará a las 18 horas.

Asimismo, hay que recordar que, el pasado octubre, la calle de Sant Jaume estrenó un mural, obra de Roc Blackblock, sobre la figura del obrero, sindicalista, pistolero, revolucionario y ministro de origen reusense.