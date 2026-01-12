Estos son los puntos donde se instalarán las 39 cámaras lectoras de matrículas de Reus

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Les 39 cámaras lectoras de matrículas que instalará el Ayuntamiento de Reus para mejorar la seguridad vial y ciudadana y obtener datos se distribuirán en 35 puestos de control, divididos en 22 zonas estratégicas, ubicados en las entradas periféricas principales y en las urbanizaciones Aigüesverds, Blancafort, El Pinar y Sant Joan, además del polígono Agro-Reus y Mas Pellicer.

La medida permitirá controlar los vehículos que acceden y salen del municipio para mejorar la seguridad vial y ciudadana. Se trata de una larga petición del vecindario de los barrios de la periferia, que considera que es una herramienta útil y disuasiva para evitar hurtos y robos. Cada cámara contendrá una lista negra de matrículas y, en caso de coincidencia, avisará automáticamente a la policía local. Estarán activadas las 24 horas del día y tienen que garantizar la lectura en condiciones adversas, sea por gran contraste lumínico o por fenómenos meteorológicos, como la niebla o la lluvia intensa.

Puntos donde se colocarán los lectores de matrícula de Reus.Diari Més

Su colocación mejorará la capacidad de respuesta de los agentes policiales al detectar conductores potencialmente peligrosos o actuaciones en la vía pública incívicas o que pongan en riesgo la seguridad ciudadana. En esta línea, se espera que ayuden a reducir la accidentalidad, optimizar los recursos policiales y progresar en la colaboración entre los cuerpos de seguridad.

La tecnología tendrá utilidad en los ámbitos medioambiental y de análisis de datos. Por una parte, se prevé que ayude a mitigar la contaminación y fomente la disciplina en el volante. De la otra, la compilación de estadísticas garantizará la toma de decisiones de planificación de carácter municipal con fundamentos estables, asegurará una gestión óptima de los recursos públicos y, además, permitirá estudiar la movilidad generada en el área metropolitana y el impacto de las visitas y del turismo en la ciudad.

Se renovará y ampliará la videovigilancia en Mas Abelló y Pellicer

La concejala de Seguridad Ciudadana y Convivencia, Dolors Vázquez, expresó que el sistema «supone un paso más en el despliegue del plan de videovigilancia de la ciudad y en el proceso de modernización continua de la Guardia Urbana, pero, en definitiva, supone un paso más para que Reus sea una ciudad con más seguridad y mejor convivencia». Hay que recordar que, en noviembre, se conoció que la policía reusense obtuvo permiso para acceder al Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia para luchar contra la reincidencia; una base de datos estatal que recoge la información sobre medidas cautelares, requisitorias y penas impuestas por los órganos judiciales con competencias penales.

El contrato para el suministro, la instalación y el mantenimiento de los sistemas lectores de matrícula ha salido a licitación por un presupuesto base de 537.640,34 euros (IVA incluido). El plazo para su puesta en funcionamiento será de cuatro meses, a partir del día siguiente de la formalización del acuerdo. También se prevé la reposición de los equipos de videovigilancia existentes en Mas Abelló, así como la instalación de un nuevo radioenlace y cámaras en Mas Pellicer.

La adjudicataria tendrá que encargarse, adicionalmente, del mantenimiento preventivo de los equipos, para evitar averías y garantizar su correcto funcionamiento hasta el final de su vida útil. Se tendrá que llevar a cabo de manera programada.