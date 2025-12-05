Reus instalará lectores de matrícula en las principales entradas antes de acabar en el 2026

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus instalará lectores de matrículas en diferentes puntos periféricos de la ciudad para mejorar la seguridad vial y ciudadana y la movilidad sostenible. Les cámaras se situarán a las entradas principales, así como a las urbanizaciones Aigüesverds, Blancafort, El Pinar y Sant Joan, así como en el polígono Agro-Reus y en Mas Pellicer. Fuentes municipales concretan que la previsión es que el contrato para el suministro, la instalación y el mantenimiento del sistema salga a licitación en enero por un valor estimado de unos 500.000 euros, se adjudique en unos cuatro meses y se implante en un plazo máximo de cuatro meses más, «de tal manera que antes de acabar 2026 esté finalizado».

La medida consiste en el control de los vehículos que acceden y salen de la ciudad o de determinados entornos residenciales con el objetivo de mejorar la seguridad vial y ciudadana. De hecho, era una de las sugerencias del vecindario de las urbanizaciones de la periferia, que considera que es una herramienta útil y disuasiva para evitar hurtos y robos. Adicionalmente, el consistorio prevé la sustitución y la ampliación de cámaras de videovigilancia en los barrios Mas Abelló y Mas Pellicer. El proyecto también permitirá obtener datos para analizar la movilidad generada en el área metropolitana.

La concejala de Seguridad Ciudadana y Convivencia, Dolors Vázquez, señala que el sistema «supone un paso más en el despliegue del plan de videovigilancia de la ciudad y en el proceso de modernización continua de la Guardia Urbana, sin embargo, en definitiva, supone un paso más para que Reus sea una ciudad con más seguridad y mejor convivencia».

El sistema de lectura de matrículas tiene que permitir analizar las entradas y salidas constantes de vehículos del municipio para mejorar la movilidad sostenible y la capacidad de respuesta de los cuerpos policiales ante la detección de conductores potencialmente peligrosos, así como para actuaciones en la vía pública que pongan en riesgo la seguridad ciudadana o que sean incívicas, ya que se emitirá un aviso al detectar una situación anómala.

En el ámbito de la seguridad vial, el Ayuntamiento destaca que los datos recogidos tienen que contribuir a la pacificación de viales y zonas clave, la mejora de la disciplina vial y de la ordenación del tráfico urbano, la reducción de la accidentalidad y la contaminación, el fomento de la vianalització y de alternativas de movilidad más respetuosas con el medio ambiente y el impulso de la economía en áreas urbanas.

También permitirán optimizar los recursos policiales, progresar en la colaboración entre cuerpos de seguridad y la reactividad ante incidentes, ser más eficientes en investigaciones de accidentes y hechos, potenciar la capacidad de análisis y disponer de herramientas para avanzar en el patrullaje preventivo.

Adicionalmente, el análisis de los datos tiene que ser útil de cara a la planificación municipal, la gestión óptima de los recursos públicos, la mejora del medio ambiente, la potenciación de la economía y el estudio del impacto de las visitas y el turismo en el municipio.