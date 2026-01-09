El Reus Cultura Contemporània programa una veintena de artistas emergentes

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El Reus Cultura Contemporània (RCC) programa una veintena de artistas emergentes y consolidados que actuarán en doce conciertos. La segunda parte de la sexta temporada del RCC arrancará el próximo 1 de febrero con la actuación del excantante de Txarango Sergi Carbonell y se alargará hasta el 24 de abril con Torazinas + Coca de anchoa. Ario Guada, Santa Salut, Sofía Gabanna, Santiago Mo-torizado o Maestro Espada son algunos de los músicos.

Como principal novedad, el ciclo se adhiere a la plataforma Cultura Joven, que permitirá que jóvenes de entre 18 y 30 años puedan adquirir entradas con descuento. Además, por primera vez, la entidad participará activamente en las Barracas de Reus. Jacob Dalmau, de la Asociación Cultural Anímate, ha afirmado que «hablamos de un año de crecimiento, pero de un crecimiento sostenido y responsable: con la mirada puesta adelante sin perder nunca de vista los treinta años de trayectoria que nos han traído hasta aquí».

En esta edición invierno-primavera 2026 actuarán 17 artistas y grupos repartidos en 12 conciertos en diferentes espacios, como La Tronada —espacio de creación cultural compartido entre la Escuela de Terrer y Anima't-, Lo Submarino, Granja Roca Soldevila, Teatre Bartrina, Jardí de la Casa Rull y El Círcol. Según Daniel Recasens, concejal de Cultura y Política Lingüística, «es una apuesta consolidada dentro de la oferta cultural de la ciudad y complementa el resto de programaciones musicales actuales».

La presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, ha puesto en valor los atributos del ciclo y ha destacado que «es un acontecimiento estratégico que posiciona Reus y la demarcación como territorio generador de cultura, desde el punto de vista de la difusión pero al mismo tiempo de la creatividad y el talento».

Dalmau también ha subrayado que «es una programación diversa, bastante emergente, con más del 50% de mujeres» y ha recordado que este año se celebrará la novena y última edición del Piojo Fest, consolidando así el ciclo como una cita ineludible de la música y la cultura en Reus.