Los tractores tomarán el centro de Tarragona el domingo en protesta contra el acuerdo UE-Mercosur

Tras dos noches a la intemperie, los concentrados empezaron la tercera jornada de protesta en la A-27. De esta forma, los agricultores tarraconenses se mantienen firmes en el bloqueo al acceso principal del Port de Tarragona, al día siguiente de haberse reunido con el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Òscar Ordeig. Un encuentro del que salieron decepcionados y con el conflicto pendiente de desatascar.

A lo largo de la mañana, se han sumado nuevas incorporaciones por parte de otros agricultores de la zona y de colectivos ambientalistas del Camp de Tarragona que han venido a apoyar la causa. También se sumaron familias y otros manifestantes provenientes del corte de la demarcación de Lleida. Es el caso del auxiliar de veterinaria Núria Grau, quien tras el anuncio de levantar el corte de la A-2 en Fondarella, ha decidido echar una mano a los compañeros tarraconenses. "Estos días hemos ido raccionando más la comida de los animales, que llega con cuentagotas, pero creemos que es por una buena causa, es por la alimentación, por el sector, por el pueblo catalán, por todo", ha defendido. Entre el viernes y el sábado, los concentrados también han recibido la visita de diferentes representantes políticos de ERC, la CUP, Aliança Catalana y Junts.

Marcha lenta de tractores este domingo en Tarragona



Para resistir la sensación de frío intensificada por el viento, se han encendido pequeñas hogueras en diferentes puntos del asfalto donde han cocinado para el almuerzo. La previsión es la de continuar en este lugar todo el fin de semana y alargar el bloqueo hasta el próximo día 12. Este domingo al mediodía se ha planteado una marcha lenta de tractores que recorrerá la Rambla Nova y que finalizará con la lectura de un manifiesto en la plaza Imperial Tarraco. Más allá de mostrar su rechazo hacia el acuerdo UE-Mercosur, el sector busca apelar a la ciudadanía y explicar las consecuencias que afirman que tendrá el pacto comercial no sólo para el sector agroalimentario, sino también para la población. Se espera que este sábado por la tarde se celebre una asamblea para concretar los detalles sobre esta nueva acción, junto con otras propuestas que se plantearán para la próxima semana en todo el país.

Por otro lado, a pesar de que el acceso principal del Port de Tarragona por la A-27 está bloqueado, los agricultores están abiertos a negociar la entrada y salida de camiones de las empresas químicas y que transportan materias peligrosas, así como de animales vivos.

Reclaman una respuesta por parte del Gobierno



Sin embargo, desde Revolta Pagesa interpelan no sólo al conseller Ordeig, sino también al presidente de la Generalitat Salvador Illa a responder a las inquietudes del sector hacia el pacto comercial tras el ultimátum que dio el sector a raíz de la reunión de este viernes por la noche en Reus. "Pedimos que dé la cara a algún representante del gobierno español, el presidente Isla, el consejero de Presidencia o el delegado de Gobierno", ha reclamado Joan Regolf, presidente del Gremio de la Pagesia.