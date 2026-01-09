Reus colocará la primera piedra del EBM l'Ametller el martes 20 de enero

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El nuevo jardín de infancia l'Ametller es cada vez más cerca de empezar a ser una realidad y mostrarse presencialmente en la ciudad de Reus. Según han confirmado fuentes del consistorio reusense a Diari Més, está previsto que el acto que marcará el inicio de las obras de construcción del Jardín de Infancia Municipal (EBM), la colocación de la primera piedra, sea el martes 20 de enero. La ejecución de las obras se adjudicó el pasado mes de diciembre en la empresa M. y J. Gruas, S. A. por un importe de 2.842.416,47 euros con un plazo de ejecución fijado de diez meses. Por este motivo, se espera que la nueva EBM de la ciudad de Reus esté terminada a finales del año 2026.

Este nuevo equipamiento educativo se levantará dentro del actual recinto de la Escuela Eduard Toda y permitirá la creación de una isla educativa cumplida de los 0 a los 16 años, ya que en un mismo entorno habrá el nuevo jardín de infancia, la Escuela Eduard Toda y el Instituto Roseta Mauri. El proyecto se ha trabajado con los conceptos de arquitectura ancha, transparente y luminosa, adaptada al contexto climático, la eficiencia energética, la sostenibilidad material y la calidad ambiental como pilares fundamentales de su relación con el entorno. De hecho, la nueva escuela dispondrá de una zona exterior vinculada directamente con las aulas y organizada de manera funcional para favorecer el juego libre, la experimentación y el contacto directo con el entorno.

El plazo de ejecución de obras del nuevo jardín de infancia es de 10 meses

El patio principal se extenderá longitudinalmente a lo largo de las aulas, que estarán orientadas hacia el sureste, garantizando el acceso directo desde cada una. Se encontrará parcialmente cubierto por un porche de transición para protegerse del sol y la lluvia y que permitirá celebrar actividades al aire libre durante todo el año. Este patio integrará zonas de juego con elementos fijos, superficies blandas y espacios naturales. Además, se prevé la incorporación de materiales cálidos y texturas que favorezcan el desarrollo sensorial de los niños. A la vez, el vestíbulo será el espacio central y en el norte se dispondrán los despachos de dirección y administración, la sala de docentes, los servicios y la sala de usos múltiples. Por su parte, cada aula incluirá una cámara higiénica propia, con una ventana orientada hacia el aula y otra hacia el pasillo, con el fin de garantizar una buena iluminación natural.