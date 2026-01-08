EL APTE reflexionará en Reus sobre cómo tienen que ser los parques tecnológicos del futuro

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Reus será la sede de la Conferencia Internacional de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) el mes de noviembre, una jornada profesional que reunirá expertos nacionales e internacionales y que se articula como una oportunidad para intercambiar iniciativas y proyectos, así como para posicionar la ciudad y el Tecnoparque en el ecosistema. El congreso servirá para debatir cómo tienen que ser los parques tecnológicos del futuro. «Es evidente que todo tiene que evolucionar, y ayudaremos a hacer este ejercicio juntos con el resto de la red», valora al consejero delegado de Redessa y concejal de Promoción Económica, Innovación y Conocimiento, Josep Baiges.

El edil apunta que ser la sede de un acontecimiento de estas características es «muy importante» porque permite posicionar «la innovación, la ciencia y la tecnología al más alto nivel». El Tecnoparque es el único parque tecnológico y de innovación de la demarcación; unos espacios que, si bien se acostumbran a situar alejados de los centros urbanos, «son determinantes para la evolución de una ciudad». «Está aquí precisamente donde se genera un engranaje empresarial de presente, pero sobre todo de futuro; donde podemos definir hacia dónde queremos que vaya la economía», analiza Baiges. «Por eso es tan importante que la gente se haga suyo el parque tecnológico», remata.

La conferencia tiene una duración prevista de dos días, espera la llegada de unos 150 asistentes, se está diseñando con un carácter participativo y dinámico y se presentarán ejemplos europeos. La candidatura fue aprobada por unanimidad. Adicionalmente, Reus ha propuesto, a través de la Red de Parques Científicos y Tecnológicos de Cataluña, llevar a cabo un encuentro de los parques catalanes el día previo.

«Es evidente que todo tiene que evolucionar, y ayudaremos a hacer el ejercicio juntos»

El Parque Tecnológico y de Innovación del Tecnoparque forma parte del APTO desde comienzos del 2021. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo principal colaborar, mediante la potenciación y la difusión de los parques tecnológicos, a la renovación y la diversificación de la actividad productiva, al progreso tecnológico y al desarrollo económico. Está conformada por una sesentena de miembros repartidos por el Estado español, que reúnen unas 6.000 entidades que facturan más de 30.000 millones de euros. Estas empresas proporcionan trabajo además de 160.000 personas, una cuarta parte de las cuales se dedica a la investigación y el desarrollo.

Acciones

Ser miembro del APTO permite crear sinergias con las sociedades, universidades, centros de investigación y municipios que integran la red, tener acceso a acciones y formaciones vinculadas a la innovación, la transferencia tecnológica y la emprendeduría e impulsar la visibilidad y el posicionamiento del Tecnoparque y las empresas que aglutina. Un ejemplo es el despliegue de un programa estatal de incubación de iniciativas centrado en proyectos científicos y tecnológicos, al cual han entrado ocho start-ups de Redessa, un 20% del total de los participantes. Asimismo, cada año se establece una hermandad con otra institución para conocer y compartir experiencias.

Ciencia e Innovación

La designación de Reus como sede de la XXIV Conferencia Internacional del APTO coincide con la distinción del municipio como Ciudad de la Ciencia y la Innovación, un reconocimiento otorgado por el planteamiento de proyectos novedosos que buscan mejorar los servicios y la calidad de vida de la ciudadanía, en aspectos como el medio ambiente, la organización interna o la actividad económica. Eso ha permitido acceder a la Red Innpulso, que potencia la colaboración entre los ayuntamientos y promueve políticas como la compra pública de innovación.

Está previsto que participen expertos nacionales e internacionales

De hecho, este 2026 se buscará acercar los proyectos a la ciudadanía a través de la campaña promcoional Reus, Ciudad de la Ciencia y la Innovación, que prevé acciones como la creación de una página web específica sobre la distinción, activa al enlace web https://ciencia-innovacio.reus.cat.