El amor por la música 'indie' llenará Lo Submarino

La sala Lo Submarino permitirá descubrir una selección de los principales grupos emergentes de la música independiente estatal los días 30 y 31 de enero de la mano del festival Love is Indie Fest. El cartel, que se dividirá a lo largo de las dos jornadas, presenta nombres que se están ganando un lugar dentro del panorama, como Billy Flamingos, Maref, Paco Pecado o Drugos.

Detrás de la iniciativa está el proyecto @loveis_indieair, que busca dar a conocer las bandas ascendentes nacionales. Al celebrar el primer aniversario, se aprovechó para organizar «una fiesta», explica uno de sus artífices, Gerard Cogollor. En enero del 2025, 170 personas vibraron en Reus con Sobrecero, Éxtasis, Canciones de nadie, Roble, Nôrte y Elem; propuestas que han madurado, que se verán en festivales en el 2026 y que han llegado a colaborar entre ellas. «Fue una prueba y respondió mucha gente, no nos lo esperábamos», reconoce Cogollor. La alegría derivó en el planteamiento de la segunda edición, y el pasado febrero ya se concretó el cartel que llenará Lo Submarino.

En esta ocasión, el número de grupos, de procedencia diversa, ha crecido. Habrá cinco conciertos por día, más la actuación de DJ Michel. Asimismo, para el sábado 31 de enero, se ha programado una sesión-vermú gratuita con Belish, que se desarrollará al Broto's a partir de las 12.30 horas. Hay bandas que visitarán por primera vez el territorio y se vivirán presentaciones de nuevos discos.

Cogollor subraya que el festival busca ser una puerta de entrada para descubrir grupos emergentes y que «puedan vivir de eso». Si bien referentes como Viva Suecia, Malmö 040, Arde Bogotá o Alcalá Norte son capaces de vender entradas, en Reus y Cataluña «cuesta mucho llenar una sala con este tipo de música». «Al haber variedad, cada banda trae a su público y, al final, se hace piña», expresa el organizador. Además, destaca que, con la exposición pública, también se consigue que se vaya enriqueciendo la oferta cultural y que se teja «una sucesión, un relevo generacional.»

Asimismo, señala que, si bien los aficionados recorren kilómetros para disfrutar de la música en directo, querían intentar organizar un certamen «en casa». Con una edición en la espalda y en las puertas de la segunda, la voluntad es «consolidarlo» y no detenerse. Ya se han recibido propuestas para, en un futuro, acercar bandas provenientes de otros países, pero todavía «no está cerrado» y, primero, se quieren centrar esfuerzos por alcanzar que todo funcione a finales de enero.

Con un aforo máximo de 240 personas, también se dedican esfuerzos a diferenciarse y crear un clima más próximo. Por ejemplo, con la entrega de adhesivos con el nombre de los asistentes, para facilitar la interacción «como si fuera una fiesta de aniversario», y la programación de un catering en qué público y artistas comparten un momento entre los conciertos y tienen la posibilidad de conversar. «A la gente le gusta porque puedes contactar y hablar con los músicos y, para los que están en el escenario, los permite ver la realidad de si su proyecto cala y llega», analiza Cogollor. «El año pasado hubo magia y queremos continuar con este sistema», subraya. Será para la jornada del sábado.

Les entradas y los abonos ya están en venta, por precios a partir de los 24 euros. La organización apunta que la intención es «autofinanciarlo». Asimismo, señala que la venta está yendo a buen ritmo y que el deseo es llegar a cerca de los 200 asistentes.