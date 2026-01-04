El ejército venezolano apoya a Rodríguez y se activa para combatir el «agresión imperial» de los EE.UU.

El ejército de Venezuela ha emitido un comunicado en que anuncia su apoyo a la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, después de la captura del presidente, Nicolás Maduro, por parte de los Estados Unidos de América.

Al mismo tiempo, ha denunciado que en el asalto norteamericano para capturar Maduro y su mujer, Cilia Flores, fueron asesinados «a sangre fría» gran parte del equipo de seguridad del presidente, soldados y ciudadanos inocentes.

El Ministerio del Poder Popular para la Defensa ha que se activará a «la totalidad del espacio geográfico nacional» para garantizar «la defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz» con el objetivo de hacer frente al «agresión imperial».