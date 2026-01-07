Reus destina más de 40.000 euros a proyectos educativos de la ciudad

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha resuelto la última convocatoria de la subvención Reus Ciutat Educadora, correspondiente a actuaciones desarrolladas durante los cursos 2024-2025 y 2025-2026, con una dotación total de 40.055 euros destinados a proyectos educativos promovidos por centros educativos, entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de familias de la ciudad.

Concretamente, los importes otorgados —pendientes de justificación— se distribuyen entre 18.360 euros destinados a siete proyectos presentados por centros educativos, 9.695 euros para siete iniciativas impulsadas por entidades sin ánimo de lucro y 12.000 euros para seis proyectos desarrollados por asociaciones de padres, madres o familias de alumnos.

Subvención Reus Ciutat Educadora

Estas subvenciones, que se otorgan desde el curso 2021-2022, tienen como objetivo contribuir a la financiación de actividades y proyectos que fomenten los principios de la ciudad educadora y del modelo 'Educación 360. Educación a tiempo completo'.

Estos proyectos también se tienen que incluir dentro de las líneas de acción planteadas, que buscan, en primer lugar, la creación de nuevas oportunidades educativas o la mejora de la calidad de las ya existentes mediante el uso de nuevos sistemas de evaluación, gestión o reconocimiento de las actividades, así como el desarrollo de programas que refuercen las competencias de los participantes, la capacitación de la monitorización y la coordinación de actividades en entornos lectivos y no lectivos.

Además, se pretende fomentar la equidad en las actividades organizadas mejorando el acceso a la información para las familias, facilitando la accesibilidad económica para colectivos en riesgo de exclusión social, incorporando la perspectiva de género y realizando adaptaciones metodológicas para garantizar la participación de personas con necesidades educativas especiales.

Finalmente, los proyectos buscan promover la relación e interdependencia entre los agentes de la comunidad educativa, desarrollando experiencias que conecten los espacios escolares y comunitarios, y que fortalezcan la coordinación entre escuelas, entidades, instituciones y equipamientos de su entorno.