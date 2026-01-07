Reus trabaja para «estabilizar» la situación económica del CMQ y potenciarlo como una «herramienta útil»

Se está actuando para centralizar la totalidad de los servicios en el espacio que el Centre MQ ocupa en la calle del Vapor Nou.GERARD MARTÍ

El Centre MQ ha estado en el centro de miradas y análisis por su delicada situación económica. Con los ejercicios del 2021 y del 2023 habiendo cerrado en números rojos, el Ayuntamiento de Reus aprobó a finales del 2024 un plan de saneamiento para optimizar recursos e incrementar la actividad y los ingresos, reduciendo los gastos. Aquel ejercicio ya comportó un ligero beneficio. En la actualidad, se está siguiendo esta «hoja de ruta» y llevando a cabo «mucho trabajo interno» para «estabilizar el centro» y que sea una «herramienta útil para la ciudadanía de Reus y nuestro entorno». «Lo peor que podría pasar es que el CMQ desapareciera o se transformara en un centro plenamente privado», reconoce al concejal de Salud, Enrique Martín.

El edil señala que el equipamiento tiene la función de «dar cobertura pública», de forma que la visión no es «tener un centro privado, ni mucho menos», aunque dé servicio a mutualistas y privados. «Tenemos un papel fundamental en la reducción de las listas de espera en el territorio», explica, recordando que se asumen tareas de la mano con otros hospitales del territorio —como Sant Joan de Reus y Joan XXIII de Tarragona— y que se está trabajando de manera directa con la región sanitaria y la conselleria de Salud. «Creemos que lo peor que podría pasar es que el CMQ desapareciera o se transformara en un centro plenamente privado, porque entonces no estaríamos ayudando a reducir las listas de espera», se sincera. El centro se encuentra incluido en el Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña (SISCAT).

En el pasado, partidos de la oposición han propuesto que el CMQ pase a manos privadas o que, por otra parte, la Generalitat de Catalunya asuma la gestión al completo. Martín subraya que lo importante es que «el CMQ sea una herramienta útil para la ciudadanía» y que se está trabajando «para rectificar» la situación. «Si tiene que ser Generalitat o tiene que ser Ayuntamiento es una discusión que se tendrá al momento que se tenga que tener», apunta.

Además de estabilizar el CMQ y que disfrute de una tranquilidad presupuestaria duradera, el equipo de gobierno municipal pretende «potenciar» el centro para «mejorar el servicio a la ciudadanía», teniendo en cuenta su función como complemento de la oferta sanitaria pública del territorio, con actuaciones como la humanización del quirófano pediátrico o la mejora de la comunicación con el usuario. «Teníamos una centralita telefónica muy obsoleta que generaba bastantes problemas», dice el concejal de Salud. «Ahora hemos conseguido dar el salto con una digital que, por ejemplo, genera una cola, funcionalidad que no teníamos, y que presenta una serie de beneficios», añade.

Vapor Nou

El Centre MQ se divide, en estos momentos, en dos espacios, en las calles del Vapor Nou y de Antoni Gaudí. Desde principios del 2025, las consultas externas ya se llevan a cabo en el Vapor Nou, una medida que buscaba mejorar la accesibilidad y la atención de los usuarios. «Aquel dilema que muchos usuarios tenían de donde tenían que ir ha quedado resuelto», comenta al concejal de Salud. También está en este lugar la centralita telefónica.

El contrato de alquiler en la antigua Clínica Fàbregas —calle Gaudí— vence en noviembre del 2027 y la intención es seguir centralizando los servicios en el Vapor Nou, aunque Martín apunta que, si se considerara óptimo, el acuerdo se podría prorrogar por un periodo de tiempo determinado negociando con la propiedad. «Poco a poco y con buena letra, pero estamos avanzando», cierra.

CAP en la zona norte

El Plan de Acción Municipal (PAM) 2023-27 también menciona la voluntad de estudiar la viabilidad de construir un nuevo Centro de Atención Primaria (CAP) en la zona norte de la ciudad. El concejal Martín expresa que se ha mantenido alguna conversación con la Generalitat para poner sobre la mesa la cuestión, pero no de carácter «formal». «Hemos centrado nuestra relación con la región sanitaria en otros aspectos como el CMQ, que para nosotros son más prioritarios, pero ya en alguna conversación hemos soltado la necesidad de estudiar este CAP», concluye el edil.