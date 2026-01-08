Los museos de Reus optimizan los espacios y recursos con un método internacional

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus sigue trabajando en la mejora de la experiencia y el funcionamiento de sus equipamientos museísticos que va más allá de la reforma del Museo de Arte e Historia (MdAH). Desde la concejalía de Cultura han querido apostar también por la innovación a través de proyectos que han contribuido para elevar Reus como Ciudad de la Ciencia y la Innovación. En este caso, han aplicado la técnica del RE-ORG, un método de reorganización desarrollado desde el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM) y el Instituto Canadiense de Conservación, que tiene como objetivo ayudar a los museos a reorganizar sus reservas o almacenes. Este sistema ya se ha llevado a cabo en las salas de reserva del Museo Salvador Vilaseca, localizado en el arrabal Santa Anna.

Esta nueva organización, según explican desde el Ayuntamiento, permite optimizar los espacios y los recursos como el personal, el equipo o el presupuesto, y también facilitar un acceso seguro a los objetos y obras y controlar mejor su conservación. El proyecto se ha planificado y desarrollado a partir de la Red territorial de museos de las comarcas de Tarragona y Tierras del Ebro, a través de parte de su personal, y de forma conjunta con el Centro de Restauración, el MNAC y el Museo de Reus. La previsión es que se ejecute una segunda fase entre 2026 y 2027 en el MdAH y en la nave situada en el polígono AgroReus, donde actualmente hay ubicados los objetos de etnología mayores, parte del arte contemporáneo y algunos elementos de piedra.

El método RE-ORG, según definen desde el ICCROM consta de cuatro fases. En primer lugar, se hacen preparativos para crear las mejores condiciones posibles para que la reorganización del depósito sea un éxito. Posteriormente, se elabora un informe de situación, documentando el estado actual del depósito para identificar los principales problemas que afectan a la colección. Seguidamente, se establece un plan de acción que define las tareas necesarias y establece un calendario del proyecto y, finalmente, se ejecuta.

Para que la actuación sea un éxito esta tiene que tener en cuenta las principales áreas de responsabilidad asociadas al almacenaje de la colección. En primer lugar, la colección en sí misma y el mobiliario y pequeños equipos de las cuales se dispone. También se tiene que tener en cuenta el edificio y espacio del cual se dispone, para también conocer los posibles riesgos que presenta el espacio para la conservación de las obras. Finalmente, la administración también es un elemento a tener en cuenta, teniendo en cuenta sus políticas y procedimientos.