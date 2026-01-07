El Fortuny acoge hoy un concierto de bandas sonoras después de una gira controvertida el año pasado

La Hollywood Symphony Orchestra actuará hoy miércoles, 7 de enero, a las 20.30 horas, en el Teatro Fortuny de Reus con el concierto Las bandas sonoras de John Williams & Hans Zimmer. La actuación musical forma parte de la programación del Consorcio del Teatro Fortuny y ofrece entradas con precios que van de los 24 a los 53 euros, con una venta que, de momento, es baja.

El concierto llega a Reus después de la polémica generada la última Navidad, el del 2025, por esta misma orquesta en varios teatros del Estado. Aquella gira navideña, con el mismo título y repertorio, provocó un alud de críticas y quejas del público, especialmente a raíz de las actuaciones en el Gran Teatro del Liceo, en Barcelona, donde se registraron 151 reclamaciones. La dirección del teatro reconoció entonces que el resultado artístico había estado muy por debajo de lo que se esperaba, a pesar de tratarse de una producción externa.

Según la información publicada por varios medios, los conciertos navideños del 2025 estuvieron marcados por problemas graves de organización y ejecución musical. Músicos participantes explicaron que la orquesta se formó con intérpretes que no se conocían entre ellos, con ensayos mínimos, carece de partituras en algunas ciudades y plantillas incompletas, especialmente en secciones clave para la música de cine, como la percusión o las cuerdas graves. En algún caso, incluso se ofrecieron conciertos sin instrumentos esenciales para el repertorio anunciado.

Estas deficiencias generaron una fuerte decepción entre el público, con quejas reiteradas sobre desafinaciones, falta de cohesión y un nivel artístico muy inferior al que se esperaba de un espectáculo basado en grandes bandas sonoras sinfónicas. A raíz de estos hechos, algunos auditorios llegaron a cancelar actuaciones previstas dentro de la misma gira.

Expectativa de mejora

A pesar de este antecedente reciente, la Hollywood Symphony Orchestra reanuda ahora el mismo programa en Reus. El concierto propone un recorrido por las partituras más conocidas de John Williams —Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter- y de Hans Zimmer, con títulos como Gladiator, Piratas del Caribe, The Dark Knight o El rey león.

La cita en el Fortuny llega con el recuerdo reciente de los problemas que marcaron la gira navideña pasada de la formación, con el mismo repertorio dedicado a bandas sonoras de cine, y con la atención puesta a comprobar si la organización ofrece ahora un nivel de rigor y seriedad superior al que demostraron en el marco de la último gira navideña.