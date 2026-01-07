Detenido en Reus un motorista por circular a más de 200 km/h por la AP-7

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Reus a un motorista que circulaba por la AP-7 a más de 200 km/h durante 36 km, poniendo gravemente en riesgo al resto de usuarios de la vía. Los hechos obligaron a activar un dispositivo policial que culminó con una retención controlada del vehículo.

En el momento de la detención, el conductor dio positivo en drogas y se le atribuye un delito de conducción temeraria. Además, un agente de los Mossos d'Esquadra resultó herido durante la intervención policial.