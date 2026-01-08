Josep Baiges: «Los parques tecnológicos son determinantes para la evolución de una ciudad»

El concejal considera que cualquier empresa que quiera instalarse en Reus lo tiene «muy fácil para seducir a sus trabajadores».GERARD MARTÍ

¿Qué implica para Reus ser la sede de la Conferencia Internacional de APTE?

«Es muy importante que en ámbitos estratégicos como la tecnología y la ciencia podamos tener este posicionamiento a escala estatal. El objetivo que perseguíamos en el mandato era poner la innovación al más alto nivel. Cuando sales de la zona de confort, es cuando te pueden surgir más oportunidades. Había que dar este salto de calidad».

¿Cómo ha salido de la zona de confort?

«Ya se había hecho buen trabajo desde Redessa, pero hacía falta que la ciudad se posicionara, intentara tejer red y sacara la cabeza. Queramos o no, se tiene que estar en la capital del Estado, y por eso nos interesaba formar parte de la Red Innpulso y ser Ciudad de la Ciencia y la Innovación. En paralelo, en otras realidades donde ya estábamos presentes, como APTE, queríamos tener protagonismo».

¿Protagonismo?

«Te encuentras con ciudades que tienen, bien sea por dimensión, trayectoria o volumen, más magnitud que la nuestra, pero eso no quiere decir que no tengamos que ser atrevidos. Vimos claro que, acogiendo este congreso, podíamos proyectar una imagen de ciudad amable, para hacer negocios, para innovar; una ciudad de la ciencia y la tecnología».

¿Qué se puede esperar del congreso?

«Tendrá una línea argumental muy interesante, que es como queremos que sean los parques tecnológicos en el futuro. Es evidente que todo tiene que evolucionar. No sirve qué hacíamos hace cinco o diez años. Por lo tanto, también, hay que hacer este planteamiento de futuro, y Reus ayudará a realizar este ejercicio al resto de parques tecnológicos de toda España».

¿Cómo se imagina los parques tecnológicos en el futuro?

«Eso es lo que debatiremos y analizaremos en el congreso. Cada conferencia tiene una línea argumental y nosotros queremos introducir esta dinámica, que fue muy bien recibida. Es cierto que hay problemas más inmediatos a resolver, pero hemos querido hacer este ejercicio, ir mucho más allá; que las ciudades intenten analizar hacia dónde tenemos que evolucionar todos juntos, porque, al final, los parques científicos y tecnológicos, aunque se pueden ver como algo lejanos al estar fuera del centro, son determinantes para la evolución de una ciudad.»

¿Por qué?

«Es aquí donde se genera un engranaje empresarial de presente, pero sobre todo de futuro; donde podemos definir hacia dónde queremos que vaya la economía de la ciudad; y por eso es tan importante que la gente se haga suyo el parque tecnológico. Creo que esta es una de mis obsesiones, intentar familiarizar mucho al ciudadano con la innovación, la ciencia, la tecnología; todo lo que se hace».

También impulsan el conocimiento sobre Redessa.

«Hasta ahora, la ciudadanía en general no era consciente del todo del activo que tenemos con Redessa. Había que recuperar un poco la autoestima de lo que es la empresa municipal de promoción económica, que ha sido posible gracias a la gente de Reus y es bueno que todo el mundo se haga suyo el discurso».

¿Qué implica para el Tecnoparque formar parte de APTE?

«Implica mucho. Supone compartir experiencias, generar proyectos en común. Cada año te hermanas con un parque tecnológico. En el 2025 lo hemos sido con el Geolit, de la provincia de Jaén. De todo y todo el mundo se aprende. La ciudad tenía que dar este salto, querer ir un poco más allá».

¿Qué ha cambiado para ir ‘más allá’?

«Es evidente que lo que se ha hecho aquí se ha hecho bien. Todos los que me han precedido han tenido buenas ideas. Sólo había que creérselo, nosotros primero que nadie. No hablo de los técnicos, pero políticamente hacía falta este punto de valentía, de atrevimiento, de decir ‘podemos ir a Madrid y hablar el uno con el otro, de igual a igual’. Creo que es lo que estamos haciendo y, de momento, nos está dando buenos resultados. Es evidente que es un camino de largo recorrido, una carrera de fondo, pero la ciudad está bien encaminada y tenemos que continuar por aquí».

¿Cómo funciona la hermandad?

«Se decide a principios de año, en función de los intereses. Con Jaén, teníamos muchos puntos de conexión a través del sector agroalimentario y hemos podido compartir experiencias. Presentar candidatura para integrarnos a la Red Innpulso fue en esta misma línea. Conocer otras realidades ayuda porque te permite implementar casos de éxito en tu ciudad».

¿Qué acciones ha permitido desarrollar la unión con APTE?

«Con la Incubadora TIC, participamos en un programa estatal de la mano de APTE y ENISA. Entrar aumenta de manera exponencial las posibilidades para las empresas emergentes. Primero, porque es mucho más fácil encontrar inversores, porque el ámbito de actuación va mucho más allá de la ciudad y la región. Segundo, por el asesoramiento y el acompañamiento».

¿Hacen una valoración positiva de estos años de trabajo con APTE?

«Es evidentísimo. En todos los lugares donde podamos posicionar la marca de ciudad nos tenemos que lanzar de cabeza. Nada de lo que hacemos en Reus tiene sentido si no somos capaces de generar estas sinergias, estos ámbitos de relación, de pensar a lo grande. Cataluña te ofrece muchas posibilidades, pero está condicionada por el magnetismo de Barcelona. Eso ayuda en determinados aspectos y dificulta posicionar en otros. Por eso tenemos que ir más allá».

Hay que diferenciarse.

«Estamos haciendo el ejercicio de invitar a mucha gente a venir aquí. Hasta que no pisas la ciudad, no te das cuenta del alcance y la dimensión de su realidad. Podemos enviar dosieres, ir a Barcelona, vendernos, y también lo hacemos, pero nos gusta que la gente venga. Estamos muy bien situados y hay una grandísima calidad de vida. Cualquier empresa que quiera instalarse en Reus lo tiene muy fácil para seducir a sus trabajadores».

Reus tiene el único parque de la demarcación en APTE.

«Exacto, y hay distribuidos por toda la geografía española. APTE permite mantener un contacto directo con todos ellos e intentar generar relaciones, vínculos, trabajar en equipo».

¿Qué es la innovación?

«Al fin y al cabo, es una actitud. Te sirve de estímulo. Te obliga a ser activo y reactivo ante las posibilidades que se ofrecen».