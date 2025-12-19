Redessa y DomSpain fomentan la formación constante a las empresas para poder adaptarse al mercado

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La empresa municipal Redessa y la entidad reusense DomSpain están desarrollando el proyecto europeo CoopSkills, que pretende promover el aprendizaje permanente y la adaptación a las demandas cambiantes del mundo, la economía y el mercado laboral. Como socios de la iniciativa, que se extenderá durante tres años y se incluye en el programa Erasmus+, tienen la tarea de identificar los sectores clave del tejido empresarial del territorio, definir sus necesidades concretas y poner en funcionamiento, como prueba piloto, unos laboratorios de recalificación, que ayudan a los trabajadores a adquirir competencias para prosperar.

En el caso de Reus, ya se ha detectado la importancia de mejorar las habilidades digitales, por ejemplo, en referencia a la adopción de la inteligencia artificial como herramienta de utilidad para la plantilla.

El consejero delegado de Redessa, Josep Baiges, destaca que el proyecto CoopSkills «integra dos ejes de la actividad de Redessa: por una parte, la voluntad de dar respuesta a las necesidades de talento cualificado de las empresas y, de la otra, el uso de la inteligencia artificial para conseguir un proceso más eficiente». «En un entorno cambiante, las compañías tienen que tener herramientas que les faciliten la capacitación de sus profesionales para que se puedan adaptar a nuevos ámbitos de trabajo», valora al concejal, añadiendo que «hemos puesto el foco en el talento porque es una de las principales demandas de las empresas con las cuales trabajamos, sea cuál sea su sector de actividad».

La directora de DomSpain, Olena Korzhykova, señala que la primera fase se centra «en la búsqueda de qué sectores están en declive y cuáles en crecimiento, para ver qué formaciones organizamos para ayudarlos a adquirir competencias». Asimismo, destaca que, como se trata de un proyecto de carácter europeo, se quiere crear «red» para detectar oportunidades compartidas y conocer iniciativas e ideas diferentes que puedan ser de aplicación local.

La propuesta pretende integrar una cultura de aprendizaje permanente en empresas y municipios. Mediante el concepto de Empresas que aprenden y la creación de laboratorios de recalificación, ayuda a los trabajadores a adquirir aptitudes para prosperar.

El CoopSkills se implementa a través de un consorcio de doce socios de diferentes países —Grecia, Chipre, Polonia, Lituania y España- que aportan su experiencia en los ámbitos de la educación, la formación, la gobernanza y el apoyo empresarial. La agrupación reúne actores públicos y privados que buscan diseñar nuevos enfoques para el aprendizaje de adultos y el desarrollo local. La última reunión se celebró la semana pasada en Lituania y sirvió para establecer las bases de los laboratorios de recalificación y poner en común las particularidades de cada región.

A lo largo de 36 meses, CoopSkills busca crear herramientas prácticas e itinerarios formativos que generen «un cambio duradero en las comunidades locales». Acciones que pretende llevar a cabo son la definición de una hoja de ruta de investigación y buenas prácticas, la activación de laboratorios de recalificación y la preparación de paquetes de formación adaptados. El proyecto se enfoca en perfiles profesionales diversos, como los trabajadores en transición o de sectores en declive, a las personas desocupadas que requieren competencias digitales, las sociedades que buscan la formación continua, las cámaras locales y asociaciones empresariales, los orientadores profesionales y los políticos regionales.