El presupuesto para el InnoReus, el quinto centro de empresas, se sube hasta los 550.000 euros

Poco a poco el proyecto del InnoReus, anteriormente conocido como en Cepid 2, se va perfilando cada vez más. Según ha podido saber Diario Más, el consistorio cuantifica que con el concurso de proyectos para definir el anteproyecto, la contratación de los servicios de redacción de los proyectos básico y ejecutivo, el estudio de seguridad y salud y la posterior dirección de las obras el presupuesto estimado previsto ascenderá hasta los 550.575,39 euros. Una cifra que se prevé que vaya a cargo del presupuesto de Redessa durante los ejercicios 2025, 2026, 2027 y 2028.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Reus se apresura para preparar la inversión necesaria para sacar adelante el quinto centro de empresas e innovación de la ciudad que tiene que ir ubicado en el Tecnoparc. En una Junta de Gobierno Local de urgencia celebrada el pasado lunes 29 de diciembre, el consistorio aprobó un convenio de colaboración con la empresa municipal Redessa. Según explican fuentes del Ayuntamiento a Diari Més, se aceptó «la concesión de una aportación directa a Redessa, por un importe total de 410.000 euros».

Desde el consistorio reivindican que esta iniciativa se alinea con la línea de acción establecida en el Plan de Acción Municipal de 2023-2027 para impulsar el desarrollo del territorio con la transformación de la economía del Campo de Tarragona. Precisamente, la idea de la construcción del InnoReus tomó fuerza después de que a inicios de este año la ocupación de los espacios destinados a empresas y gestionados por Redessa se situara en torno al 95%. Por otro lado, el concurso de proyectos para determinar cómo será este nuevo espacio convocado por Redessa continúa su curso. Tal como adelantaron a Diario Más el pasado mes de septiembre, se recibieron una cuarentena de propuestas que todavía se están revisando. Además, desde la empresa municipal apuntaron que el proceso estaba siendo más lento de lo que se esperaba ante el gran volumen de propuestas presentadas.

El edificio se alzará en una parcela de poco más de 9.000 metros cuadrados

¿Cómo será el InnoReus ?

El InnoReus, o Cepid 2, se construirá sobre unos terrenos propiedad de Redessa ubicados en la calle de Hungría número 4, en el sur del municipio. Se trata de un solar edificable que forma parte del polígono único del plan parcial del sector A-12 ‘Riera del Molinillo’, consta de 9.053,09 metros cuadrados y tiene forma rectangular. Este espacio, aparte de la calle de Hungría, también limita con las calles de Austria y de Portugal. Está previsto que el edificio tenga un total 6.200 metros cuadrados repartidos en una planta baja y tres pisos en altura. El proyecto ganador tendrá que contemplar, en más, que tendrá que haber espacio público verde que actúe como refugio climático.

Además, teniendo en cuenta el tamaño de la parcela, no se descarta que pueda haber un segundo bloque en un futuro. «El nuevo edificio es un paso adelante en el crecimiento del Tecnoparque, con nuevos servicios y zonas verdes abiertas a la ciudadanía que contribuirán a la renaturalización de la zona», aseveró en su momento al consejero delegado de Redessa, Josep Baiges.