La plantilla de la Guardia Urbana ha crecido en una treintena de agentes en los últimos 7 años

Entramos a la recta final del actual mandato y el gobierno tendrá que intentar cumplir con los compromisos establecidos para estos cuatro años y que se plasmaron dentro del Plan de Acción Municipal (PAM) 2023-2027. Uno de los objetivos que parecen tener a tocar es, precisamente, el de freno crecer la plantilla de la Guardia Urbana, con la voluntad de llegar a los 182 agentes antes del año 2027. Actualmente, el cuerpo policial suma un total de 171 efectivos. Teniendo en cuenta que el mandato empezó con menos de 160 agentes en el cuerpo municipal de policía, desde el consistorio se ven capaces de poder cumplir con este hito.

No obstante, hacer crecer este dato no ha estado nada fácil. Según datos del consistorio, el crecimiento de la plantilla de la Guardia Urbana de Reus ha sido de una treintena de efectivos en los últimos 7 años. Una cifra que, teniendo en cuenta las bajas por, por ejemplo, jubilación, ha comportado la incorporación de más que una treintena de agentes. A julio del año 2018, durante el penúltimo gobierno de Carles Pellicer, con la incorporación de 4 nuevos agentes la plantilla se situó en 145. Un dato que se mantuvo estable en los años siguientes durante el último mandato de Pellicer e, incluso, decreció puntualmente.

A septiembre de 2019 el cuerpo ultimaba el proceso de selección para la convocatoria de 20 nuevas plazas, en un momento que la plantilla sumaba 139 policías. No obstante, el proceso de selección no garantiza la incorporación inmediata de los agentes, como bien ha aprendido el actual gobierno. La cifra remontó hasta 150 agentes en el mes de enero de 2021, en medio del contexto de la pandemia.

En el mes de junio de 2023 la socialista Sandra Guaita tomó posesión del cargo y en el PALMO firmado entre PSC, ERC y Ara se fijaron la cifra de los 182 agentes. En septiembre de 2023, el cuerpo policial municipal sumaría nuevos agentes, con los cuales alcanzaría la cifra de los 160. En septiembre del año siguiente se sumarían 4 nuevos, con los cuales el cuerpo llegaba a los 162. En aquel momento, el gobierno decidió apretar el acelerador e intentar cumplir el compromiso antes del 2026. No obstante, el esfuerzo sólo sirvió para, finalmente, incorporar a 11 nuevos agentes el mes de julio, con los cuales el cuerpo alcanzaba la cifra final de 171 efectivos. De esta manera, este año 2026 el gobierno de Vigía todavía tendrá que sumar 11 agentes más si pretende llegar en el 2027, año electoral, con los deberes hechos.