SOCIEDAD
Los jugadores de Hockey del Reus Deportiu visitan el Hospital Universitario Sant Joan
El primer equipo lleva regalos y espíritu navideño a los niños ingresados en Pediatría
Como ya es habitual en estas fechas, los jugadores del primer equipo del Reus Deportiu de Hockey han visitado el Hospital Universitario Sant Joan de Reus para traer regalos a los niños ingresados en el Área de Pediatría durante las fiestas de Navidad. A la visita también han acudido el gerente del club, Ramon Margalef; el vocal de la junta, Santi Vallvé; el delegado, Artur Cabré; el entrenador del primer equipo, Jordi Garcia, así como profesionales de la planta de pediatría del centro hospitalario.
La visita se ha hecho respetando las medidas de seguridad establecidas a raíz del incremento de infecciones respiratorias, y los regalos se han depositado en el árbol de Navidad situado en la puerta principal del centro. Posteriormente, el capitán del primer equipo, Joan Salvat, y el entrenador, Jordi Garcia, han subido a planta para visitar a algunos niños y niñas ingresados. Después, el personal de enfermería se ha encargado de repartir todos los regalos entre los niños.
Esta visita se enmarca en el proyecto "Portem el Nadal a Salut Sant Joan", que tiene como objetivo acercar la magia de Navidad a los pacientes hospitalizados.