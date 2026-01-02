Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Como ya es habitual en estas fechas, los jugadores del primer equipo del Reus Deportiu de Hockey han visitado el Hospital Universitario Sant Joan de Reus para traer regalos a los niños ingresados en el Área de Pediatría durante las fiestas de Navidad. A la visita también han acudido el gerente del club, Ramon Margalef; el vocal de la junta, Santi Vallvé; el delegado, Artur Cabré; el entrenador del primer equipo, Jordi Garcia, así como profesionales de la planta de pediatría del centro hospitalario.

La visita se ha hecho respetando las medidas de seguridad establecidas a raíz del incremento de infecciones respiratorias, y los regalos se han depositado en el árbol de Navidad situado en la puerta principal del centro. Posteriormente, el capitán del primer equipo, Joan Salvat, y el entrenador, Jordi Garcia, han subido a planta para visitar a algunos niños y niñas ingresados. Después, el personal de enfermería se ha encargado de repartir todos los regalos entre los niños.

Esta visita se enmarca en el proyecto "Portem el Nadal a Salut Sant Joan", que tiene como objetivo acercar la magia de Navidad a los pacientes hospitalizados.