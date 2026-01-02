El pueblo de Tarragona que es el más pequeño de Cataluña con biblioteca pública

L’Argentera, un pequeño municipio del Baix Camp en Tarragona con poco más de un centenar de habitantes, se ha convertido en el pueblo más pequeño de Cataluña con una biblioteca pública conectada a la red del sistema bibliotecario. El nuevo espacio cultural, llamado El Col·lègit, se ha inaugurado en el antiguo edificio de la escuela del pueblo, ofreciendo a los vecinos un lugar dedicado a la lectura y la cultura.

La apertura tuvo lugar en diciembre con una jornada de puertas abiertas que reunió a habitantes de todas las edades. Entre los primeros visitantes se encontraban Maria, de 94 años, y Lucas, un bebé de apenas un mes, lo que muestra el interés intergeneracional que ha despertado la iniciativa.

Olga Torroja, responsable del centro, reconocía que la demanda inicial había sido “una locura”, atendiendo a vecinos que se acercaban para conocer el nuevo espacio. La alcaldesa, Mònica Crusat, destacó que la biblioteca es “un motivo de orgullo que refuerza la cultura, la educación y la cohesión social del municipio”.

Además, la nueva biblioteca permite ofrecer un punto de encuentro alternativo al casal, tradicional lugar de reuniones y ocio en el pueblo. El impacto del proyecto trasciende los límites de L’Argentera. Vecinos de localidades cercanas, como Duesaigües, ya han mostrado interés por visitar la biblioteca, dado que antes tenían que desplazarse hasta Reus para acceder a servicios similares.

El Col·lègit abrirá cinco días a la semana, con horarios de mañana los lunes, miércoles y viernes, y de tarde los martes y jueves. Además de los libros, el espacio cuenta con ilustraciones del artista Joan Turu, que adornan las paredes y contribuyen a crear un ambiente acogedor y culturalmente atractivo para todos los visitantes.