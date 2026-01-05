Más de 2.000 personas descubren los orígenes de Gaudí a través del patinaje

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Deporte y cultura se dieron de la mano el pasado sábado 3 de enero por la noche con el espectáculo Trencadís: de la Natura a la Llum, en la que la Real Federación Española de Patinaje y el Ayuntamiento de Reus unieron fuerzas para ofrecer un espectáculo único. Creado por la ocasión, este acontecimiento reunió a más de 2.000 personas en el Pabellón Olímpico de Reus y sirvió como inicio de los actos del Año Gaudí este 2026. A través de la coreografía, las luces y la música, la propuesta ofreció un recorrido poético por la vida, el imaginario y las obras del arquitecto Antoni Gaudí.

El montaje contó con la dirección artística de Manel Villaroya y la participación de patinadores de alto nivel de la selección española júnior y sénior, con campeones de Europa y del Mundo. El público pudo viajar por el imaginario creativo del genio guiado por una salamandra simbólica que le muestra la belleza oculta de la naturaleza. A través de diferentes técnicas, el público pudo conocer más sobre la infancia de Gaudí, su etapa de formación y sus influencias espirituales que, posteriormente, lo guiarían por la construcción de obras como el Parque Güell, la Casa Batlló, La Pedrera, el Palau Güell, la Colònia Güell y la Sagrada Familia.

El espectáculo también se complementó con actividades paralelas como sesiones de fotografías y firmas con los deportistas participantes, merchandising oficial, paquetes turísticos especiales y una jornada de tecnificación al día siguiente, dirigida a jóvenes patinadores. Por aquellos que no pudieron disfrutar de la obra en directo el pasado sábado, se emitirá por el canal de TV3 mañana 6 de enero, Día de Reyes, a partir de las 10.35 horas y por Esport3 a las 17.25 horas. Posteriormente, también se emitirá a través de La Xarxa Més.