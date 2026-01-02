El espectáculo de patinaje ‘Trencadís: De la natura a la llum’ dará el pistoletazo de salida al Año Gaudí

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Pabellón Olímpico de Reus acogerá este sábado, 3 de enero a las 18h, el espectáculo de patinaje artístico Trencadís: De la natura a la llum, que inaugura los actos conmemorativos del Año Gaudí. El Ayuntamiento de Reus y la Real Federación Española de Patinaje, con la colaboración de la Diputación de Tarragona y del Consell Superior d'Esports, unen deporte y cultura con la organización de esta gran gala de patinaje artístico que propone un recorrido poético por la vida, el imaginario y las obras más emblemáticas de Antoni Gaudí.

El montaje cuenta con los patinadores más reconocidos del Estado procedentes de la selección española júnior y sénior, campeones de Europa y del Mundo, expatinadoras de prestigio internacional y la colaboración de varios clubs de Reus y del territorio. La dirección artística y técnica está en manos de Oscar Molins, Manel Villarroya y Carles Gasset, al lado de un equipo especializado en comunicación, producción y escenografía.

Trencadís narra el despertar creativo de un joven aprendiz guiado por una salamandra simbólica que le revela la belleza oculta de la naturaleza. A través de escenas coreografiadas, música, proyecciones y un lenguaje visual inspirado en el quebradizo, el público viajará por la infancia de Gaudí, su etapa de formación, sus influencias espirituales y la construcción de obras como el Parque Güell, la Casa Batlló, La Pedrera, el Palau Güell, la Colònia Güell y su legado universal: la Sagrada Familia.

El espectáculo se complementa con actividades paralelas como sesiones de fotos y firma con deportistas, merchandising oficial y una jornada de tecnificación el día posterior, dirigida a jóvenes patinadores y patinadoras.

Les últimas entradas disponibles se pueden adquirir en este ENLACE. También estará venta de entradas el mismo día del espectáculo en el Pabellón Olímpico, hasta agotar disponibilidad aunque la organización recomienda adquirirlas previamente ante la previsión de alta asistencia.