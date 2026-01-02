Víctor Sentís: «Ha cambiado la percepción de la enfermedad. La gente se informa antes de ir al médico»

Publicado por Miquel Llaberia Creado: Actualizado:

¿Cómo ha estado la decisión de jubilarte?

«Llega un momento que toca parar y dejar paso a los otros y también tengo muchas más inquietudes que me gusta dedicarme. El año pasado hice los 65 años y decidimos prolongar un año más el trabajo, ahora he hecho los 66 y ya era hora».

¿Te inquieta jubilarte?

«Sí. No el hecho de dejarlo, sino que acabas llevando a muchos pacientes y hay que se complican, se alargan y estableces una relación importante. Así que transmitir la información y sensibilidades al compañero que ahora se encargará me cuesta mucho, porque son unos cuantos y para mí es importante».

¿Cómo empezaste en la profesión? Has estado siempre en el Sant Joan de Reus.

«Sí, yo había trabajado de electricista y fontaner y empecé Medicina. Durante la carrera lo estuve compaginando hasta el sexto año, que tuve que dejar de trabajar de electricista porque empezaba la especialización. Entonces tenías la opción de presentarte a una oposición e ir allí donde te tocara, pero con un lugar como a Reus, que estaban jerarquizando el hospital y que era la primera promoción, lo más fácil era engancharte aquí. Empecé aquí y estaba todo por hacer».

Introdujiste las artroscopias de rodilla en Reus.

«Sí. Recuerdo las primeras artroscopias, que es introducir un sistema óptico dentro de una rodilla, cadera u hombro, para poder ver lo que hay dentro y reparar cosas sin hacer incisiones. Entonces, las primeras que hicimos fueron con una óptica y directamente poniendo el ojo, eso tenía una complicación muy importante que eran las infecciones. Entonces, los japoneses habían empezado a utilizar sistemas ópticos con una cámara acoplada y podías observar con una distancia. Así que el año 1989, después de mi jornada laboral aquí, cogía el coche e iba a la Clínica Tres Torres en Barcelona para aprender a hacer artroscopias hasta las 10 o las 11 de la noche. Al cabo de un tiempo ya las estuve haciendo aquí. No creo que sea un gran mérito, ya que, al fin y al cabo, alguien lo tenía que hacer».

¿Sabías que querías dedicarte a ser médico? Especialmente a traumatología.

¡«El martillo y la escarpa las utilizaba de normal, trabajaba de electricista en cuanto|así que me sentía cómodo! Tenía claro que quería estudiar alguna cosa sobre ciencias de la salud y tuve la oportunidad de compaginarlo, porque en casa no estaba el nivel económico. Cuando empecé aquí había un director médico que me conocía porque le había reformado la cocina».

¿Cómo ha cambiado la profesión?

«Sobre todo ha cambiado la percepción de la enfermedad por parte del paciente. Desde que ha salido Internet y la gente se informa cambia mucho la relación con el médico, porque la gente cuando va a la consulta ya sospecha qué le pasa, en aquel momento era todo más paternalista. También las técnicas quirúrgicas han evolucionado muchísimo, pero hemos tenido que resistir a la tiranía de las casas comerciales. Ha habido momentos en qué algún invento que ha estado muy potenciado por intereses económicos y ha sido una cosa que, como profesionales, hemos tenido que ser muy cuidadosos, porque ha habido casos desastrosos. En mi especialidad, ha habido tipologías de implantes que después se ha demostrado que no aguantaban».

¿Recuerdas el día del traslado al actual hospital?

«I tanto, llovía. Dimos de alta a todos los pacientes que pudimos y los que no se les tuvo cuidados, se montó una pasarela por las ambulancias en la calle Sant Joan y yo tuve la misión de ser el último que abandonó el servicio. Me quedé mientras los otros iban recibiendo en el nuevo hospital a los pacientes y fui revisando habitación por habitación si se habían dejado alguna cosa».

¿Cómo fue el cambio de hospital?

«No hay punto de comparación, como espacio de trabajo ganamos muchísimo. Es cierto que perdimos cohesión, porque antes teníamos todos mucha relación porque estábamos muy cerca. Allí estamos muy compartimentados y si quieres hablar con alguien lo tienes que ir a buscar o no lo ves».

¿Alguna anécdota que te haya marcado?

«Muchas. Hay anécdotas de risa, pero también hay de decisiones complicadas. Recuerdo a un paciente que tuvo un accidente de tráfico y un pie quedó machacado. Cuando llegó era un muñón ensangrentado y Miralles me decía que lo amputara. El hombre lo escuchaba y me miraba a los ojos como suplicante que no le cortara el pie. Decidí que, aunque la articulación del tobillo era imposible recuperar, podíamos resguardar el pie y que fuera funcional para caminar. No sé cuántas veces lo operé, pero ha funcionado y a este hombre todavía lo veo».