Queman tres contenedores en Reus en menos de una hora

Los Bombers de la Generalitat han trabajado a primera hora de la mañana del jueves en tres servicios por incendios de contenedores en Reus en menos de una hora. El primer aviso ha sido a las 08.22 horas en el paseo de Sunyer. El fuego ha quemado un contenedor y ha afectado a dos más y una fachada.

El segundo servicio ha estado a las 08.41 horas en la calle Espronceda. Allí ha habido un incendio que ha afectado a una cuarta parte de un contenedor de la basura.

Finalmente, a las 09.01 horas han recibido un aviso por un tercer incendio en la calle Jacint Verdaguer. El fuego ha quemado un contenedor de papel. En los tres servicios han actuado una dotación de Bombers.