Reus aprueba las cuentas de 2026 con el objetivo de reducir el impuesto de la basura en un 75% de los hogares

Luz verde a los presupuestos e impuestos para el año 2026 después de que fueran definitivamente aprobados durante el pleno municipal del Ayuntamiento de Reus de ayer el lunes 29 de diciembre. Una sesión que estuvo marcada por un debate que recordaba a lo que se llevó a cabo hace dos meses durante la aprobación inicial de las cuentas de la corporación municipal y que, a pesar de las alegaciones presentadas, han continuado adelante gracias a la mayoría absoluta del gobierno. El concejal de Hacienda, Manel Muñoz, salió a defender nuevamente unos presupuestos que se suben hasta los 224 millones de euros, con 19,5 millones de euros en inversiones como la transformación de la calle d'Astorga y unas ordenanzas fiscales que congelan impuestos como el IBI, el ICIO o el IVTM.

Entre las alegaciones presentadas, unas pocas tuvieron la suerte de salir adelante. Por ejemplo, la presentada por la CUP, que solicitaba que la ordenanza número 21, en lo referente a la tasa del servicio de registro censal de animales domésticos añadiera los hurones. También se ha ampliado la exención en caso de que el animal de compañía se haya adoptado proveniente de un refugio de animales. No obstante, las alegaciones que incidían en apartados de gran relevancia como la tasa de la basura fueron desestimadas.

Grupos como el PP o Junts volvieron a incidir en este aspecto, considerando que basarse en los metros cuadrados de la vivienda no era justo y proponiendo otros criterios como la renta o la composición de la unidad familiar. En este aspecto, Muñoz volvió a defender que «con los datos de los cuales disponemos no tan sólo es imposible, sino un sistema más injusto», de manera que con el método propuesto por el gobierno se reducirá la cuota en el 75% de los hogares reusenses. Por su parte, los juntaires, grupo mayoritario a la oposición, fueron de los opositores más firmes a los presupuestos y ordenanzas, exigiendo que después de las subidas iniciales en impuestos en el primer año de mandato, estas terceras cuentas tendrían que haber sido marcadas por una reducción clara de la presión fiscal.

Se congelarán tasas como el ICIO, el IBI, el IAE o el IVTM y otros se ajustarán al IPC

Un pleno accidentado

En el momento que el pleno municipal se empezó a escuchar trabara de la megafonía la voz del concejal no adscrito, Julio Pardo, que al mismo tiempo ocupaba su lugar sin mover los labios. Después de unos momentos de incomprensión y sonrisas incrédulas, la alcaldesa paró el pleno para solucionar la situación. Por algún motivo, se estaba reproduciendo a través del sonido de la sala la anterior sesión plenaria, concretamente durante una intervención de Pardo. Al resolverse, el pleno continuó mientras se iniciaba una investigación interna para averiguar las causas y con la sospecha de que este hecho hubiera podido ser intencionado. No obstante, fuentes del consistorio confirmaron posteriormente que la causa había sido un error técnico puntual sin ningún tipo de motivación detrás.