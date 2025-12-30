Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha culminado los últimos proyectos pendientes del programa RENATUReus con la finalización de las obras de naturalización de entornos escolares, la creación de refugios climáticos en varios centros educativos y la construcción de una balsa naturalizada. Las actuaciones, iniciadas en julio de 2023, se han llevado a cabo en las escuelas General Prim, Pompeu Fabra, Marià Fortuny y Teresa Miquel, y han contado con un presupuesto total de 4.210.526,32 euros, financiados en un 95% con fondos europeos.

Las actuaciones se enmarcan en el RENATUReus, el proyecto de renaturalización y resiliencia de la ciudad que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

Refugios climáticos

Las actuaciones de naturalización de los patios de las escuelas han permitido adaptarlos al contexto climático de aumento de temperaturas generando zonas de estancia confortables a partir de soluciones basadas en la naturaleza. Además de mejorar el confort para usos escolares, estos espacios naturalizados se plantean también para ser espacios accesibles a toda la ciudadanía en horario no escolar.

Los cuatro refugios suponen la primera fase del Plande Refugios Climáticos de Reus. El contrato se adjudicó a M. I. J Grusa SA con un presupuesto de 1.027.643,31 euros (IVA incluido).

Los proyectos de los refugios climáticos se elaboraron con la participación de las comunidades educativas de las escuelas. Se hicieron encuentros para poner en común los objetivos: hacer los patios más confortables y adaptados al juego y al mismo tiempo adecuarlos para ser también espacios de aprendizaje. En algunos casos, las escuelas ya habían hecho reflexiones previas que se han integrado en las sesiones de trabajo.

Los cuatro refugios tienen como denominador común la intervención a partir de soluciones basadas en la naturaleza: incremento del verde, sustitución de pavimentos duros e impermeables para pavimentos blandos y drenados, integración de elementos de agua, generación de espacios de sombra, y creación de puntos de estancia confortables y ergonómicos, todo desde un planteamiento pedagógico que combina la confortabilidad, la inclusividad, la socialización y el juego con el aprendizaje en un entorno naturalizado. Así, se han plantado numerosos árboles y arbustos, se han construido umbráculos y pérgolas vegetales y se han sustituido parte del pavimento duro para otros permeables y semipermeables para favorecer la creación de un suelo vivo, que permita retener el agua.

Los proyectos de naturalización de los patios escolares tienen como objetivo poner el bienestar de los niños y adolescentes en el centro del diseño, creando espacios más confortables que favorezcan el juego, el aprendizaje y el desarrollo personal. Al mismo tiempo, las actuaciones quieren contribuir a la lucha contra el cambio climático y fomentar más conciencia ambiental, todo integrante la biodiversidad como un valor colectivo. Para alcanzarlo, se han impulsado medidas basadas en la naturaleza, como la renaturalización de los espacios, el aumento de zonas verdes y de sombra, la incorporación de elementos de agua y de juego libre, así como la creación de hábitats favorables para la fauna.

Balsa naturalizada

El Ayuntamiento de Reus ha finalizado también las obras de la balsa artificial naturalizada que tiene que favorecer la biodiversidad. El proyecto comporta la recuperación y aprovechamiento de agua de la estación depuradora de aguas, que actualmente va al barranco de Mas Calbó, para crear un sistema de balsas mediante técnicas de bioingeniería. El contrato se adjudicó a la empresa Naturea Conservación SL con un presupuesto de 1.035.186,43 euros.

El proyecto engloba la creación de un espacio artificial naturalizado de agua, compuesto por un curso de agua de flujo lento y tres balsas, diseñado para favorecer la biodiversidad y configurar un conjunto que facilite el acercamiento de la ciudadanía a la naturaleza, gracias a la instalación de un mirador elevado y de varios puntos de acecho.

El espacio combina tipologías de masas de agua para crear un hábitat heterogéneo y complejo, con diversidad de nichos ecológicos que favorezca una mayor riqueza de especies de fauna y flora. De esta manera, el conjunto consta de un curso de agua de flujo lento, dos bases de agua permanente y una balsa de carácter temporal.

Las balsas tienen perímetros irregulares y formas orgánicas para conseguir una mayor superficie de margen donde plantar especies vegetales propias del ecosistema como juncos o iris. Profundidades diferentes, la diversificación de los márgenes (combinación de pendientes suaves, praderas naturales, zonas de guijarros, etc.) y la creación de islas de vegetación son otras características que favorecen la biodiversidad del conjunto.

El agua de las balsas proviene de la estación EDAR de Reus con un circuito de entrada a través de un riuet de flujo lento. Cuenta con un circuito de filtración natural, de un circuito de recirculación entre balsas y un rebosadero cabe al barranco de Pedret en caso de que las balsas no puedan absorber el agua de lluvia. El agua se mantiene en movimiento el máximo tiempo posible en las balsas a fin de que con la ayuda de los biofiltros y la vegetación se vaya depurando y mejorando la calidad.

El espacio se concibe como un espacio natural de protección de fauna y flora, con usos pedagógicos y educativos. Para preservar las condiciones naturales del espacio y garantizar la calidad de los hábitats, se han delimitado zonas de acceso restringido, con posibilidad de acceso para usos pedagógicos y educativos y para actividades naturalistas. En torno a estos espacios hay un pasillo de acceso libre, y se han construido diferentes puntos de observación como un mirador elevado y zonas de acecho.