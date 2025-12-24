Se subvencionará el precio de la basura de los negocios afectados por obras

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus destinará 40.000 euros a la nueva línea de subvenciones dirigida a paliar la afectación que las obras públicas pueden comportar en la economía de los negocios ubicados en aquellas calles. Será una de las medidas que se incluirá en el Plan Estratégico de Subvenciones municipal, que se aprobará en el pleno extraordinario del lunes.

El paquete pretende mitigar la posible reducción de los ingresos de los comercios que se encuentran en vías objeto de obras contratadas por el Ayuntamiento de Reus. Se aplicará a través de una ayuda en la prestación del servicio de recogida de basura. Pendiente todavía de la redacción de las bases reguladoras y de la convocatoria para el 2026, la subvención tendrá un presupuesto de 40.000 euros y el plazo de solicitud será entre mayo y septiembre. Podrán solicitarla personas físicas y jurídicas.

Hay que recordar que, en estos momentos, hay varias calles inmersas en procesos de transformación. Es el caso de las calles del Doctor Ferran y Ample, que en el 2026 continuarán su remodelación. En el segundo caso, la intervención llegará a las plazas del Pintor Fortuny y de la Llibertat. En los siguientes meses, las actuaciones tendrán que llegar a Astorga y Escultor Rocamora.

Subvenciones nominativas

La otra principal novedad del Plan Estratégico de Subvenciones 2025-27 será que casi todas las ayudas que hasta ahora eran directas pasarán a ser nominativas, es decir, que los perceptores y la dotación económica aparecerán identificados en los presupuestos, en los términos recogidos en los convenios y la normativa reguladora. El cambio busca reforzar la transparencia y la seguridad jurídica de la política municipal de subvenciones, ya que facilita el seguimiento y el control de los recursos públicos y garantizar una mejor planificación para la administración y las entidades destinatarias.

En los siguientes meses, habrá obras en calles como Astorga

El concejal del área de Servicios Generales, Hacienda y Buen Gobierno, Manel Muñoz, afirma que «la transformación de la mayoría de subvenciones que hasta ahora eran directas en subvenciones nominativas consolida a un modelo más transparente, más ordenado y alineado con los principios de buen gobierno y rendición de cuentas».

Precio público de la basura



Les ordenanzas fiscales del 2026 corrigen los epígrafes y tramos de superficie del precio público del servicio de recogida de residuos, con una reducción del tramo bajo, destinado a oficinas o pequeñas tiendas. El apartado para establecimientos de tamaño medio se mantendrá congelado. Como contrapeso, se incrementa la porción de los negocios mayores, de más de 300 m2, y se crea un tramo nuevo para los de más de 500 m2.