El Ayuntamiento creará una línea de subvenciones para comercios afectados por obras en sus calles

El Ayuntamiento de Reus activará una línea de subvenciones destinada a los comercios que se vean afectados por obras de mejora de la vía pública. El concejal en jefe del área de Servicios Generales y Hacienda, Manel Muñoz, reconoce que los proyectos urbanísticos, si bien tienen como objetivo desarrollar o hacer evolucionar una zona concreta de la ciudad, suponen un «perjuicio» para los negocios durante el periodo de la intervención. «Queremos ayudarlos», asegura. Será una de las medidas que incluirá el plan de subvenciones municipal, que se acaba de concretar.

En estos momentos, calles como Ample o del Doctor Ferran están inmersas en procesos de transformación. Las dos actuaciones tendrán continuidad en el 2026, con la ejecución de nuevas fases vinculadas a sus proyectos. Asimismo, serán objeto de intervención puntos como las calles del Escultor Rocamora i d'Astorga y, en un futuro, podría serlo Mare Molas, del cual se estudiará la viabilidad y los detalles de una posible eventual reurbanización. «Estas subvenciones estarán destinadas a los comercios de los lugares donde las obras tengan afectación, y es que en nuestro plan de inversiones prevemos fuerza», concreta Muñoz. «Apostamos por el comercio de proximidad que siempre ha configurado nuestra ciudad», añade.

El edil no concreta el importe que se destinará a estas ayudas «porque todavía tenemos que acabar de hacer los estudios de todas las líneas de subvenciones y el impacto que pueden tener», aunque reafirma «que preveremos una así es un compromiso que ya hemos asumido». «Existe el compromiso de hacerlo y de desarrollarlo y, por lo tanto, de acabar de definir muy bien en qué consistirá y qué importes se destinarán», señala.

Precio público de la basura

En el pleno de octubre, el Ayuntamiento aprobó el expediente de ordenanzas fiscales para el 2026. En el caso del precio público del servicio de recogida de residuos, «corregimos un desajuste histórico apostante también por el pequeño negocio o comercio», detalló el concejal de Hacienda. En concreto, se consideró oportuno ajustar los epígrafes y tramos de superficie de las tarifas «con criterios de progresividad y capacidad económica».

Entrante al detalle, se decidió reducir el tramo bajo, destinado a oficinas o pequeñas tiendas. El destinado a establecimientos de tamaño medio, es decir, el grosor de ellos, se mantendrá congelado, sin variaciones. Por otra parte, se incrementa el tramo de los mayores, de más de 300 metros cuadrados (m2) y se creará uno de nuevo para los de más de 500 m2, en los que cada fracción de 250m² supondrá un incremento fijo de 50 euros.

En el caso de la tasa de residuos para las viviendas, también habrá cambios, con un ajuste de los tramos de superficie que permitirá reducir la cuota a un 75% de los hogares de Reus. A las de más de 120 m2, se les aplicará uno escalado para aproximar el precio, pero en ningún caso el coste del servicio superará 1 euro al día. Asimismo, se mantiene la bonificación de hasta el 20% del recibo para aportaciones de residuos a los centros de reciclaje municipales, bien sean fijas o móviles.