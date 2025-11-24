La dotación de las ayudas para pagar los recibos de agua, basura, luz y gas crece un 21% entre 2023 y 2024

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha ido incrementando la dotación de ayudas para pagar los recibos del agua, la basura y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), así como para contribuir a evitar la pobreza energética —las facturas de luz y gas. Al cierre del ejercicio 2024, se destinaron más de 300.000 euros en estas convocatorias de subvenciones, una cifra que suponía un incremento del 21,38% en comparación con el 2023, cuando se repartieron unos 260.000 euros. En global, se resolvieron favorablemente más de 2.400 expedientes. A falta de tener los datos del 2025, todo apunta que la tendencia se mantendrá al alza.

El aumento de la dotación va acompañado de un crecimiento de los expedientes gestionados y de las subvenciones otorgadas, de forma que, en resultado, más gente se ha podido beneficiar de esta mano. La situación se explica por una serie de motivos. Por una parte, la decisión de aumentar la dotación. De la otra, la necesidad de la población ante una vida cada vez más cara, así como por la subida general de las ordenanzas fiscales, anunciadas en el 2023 con el traspaso de gobierno municipal y que entraron en vigor a partir de enero del 2024. También, la introducción de nuevas bonificaciones o supuestos que facilitan el acceso a las ayudas de determinados perfiles, como las personas mayores de 65 años que conforman una unidad familiar de un solo miembro. «Pensamos que son ayudas sobre el recibo; teniendo en cuenta los recibos anuales, son mucho dinero», valora al concejal del área de Hacienda, Manel Muñoz.

La decisión de incrementar los impuestos el primer año fue acompañada de una subida de la partida de bonificaciones fiscales. También se rebajó la tarifa social del agua para las familias más vulnerables, una medida que incidía tanto en la cuota fija como la variable. Con los siguientes presupuestos y expedientes de ordenanzas fiscales, se fueron introduciendo otras líneas de ayudas, como la reducción del recibo del servicio de recogida de residuos domésticos llevando a cabo aportaciones a la desechería.

En el 2026

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Reus trabaja en el plan de subvenciones para el ejercicio del 2026. Una de las novedades será la creación de una línea para ayudar a los comercios que se vean afectados por obras de mejora en la vía pública, como podrían ser las calles Ample o del Doctor Ferran. En paralelo, se ha optado por congelar los principales impuestos. En el caso de la basura y el agua, se introducen los principios de progresividad y proporcionalidad.