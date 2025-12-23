Pallarès (Junts): «La ciudad no avanza como lo tendría que hacer»

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La portavoz de Junts per Reus y jefe de la oposición, Teresa Pallarès, afirmó ayer que el grupo municipal encara el 2026 «con mucha fuerza, mucha ilusión». «Muchas ganas de salir adelante porque vemos que la ciudad no avanza como nosotros creemos que lo tendría que hacer», remató. Pallarès apuntó que «se está perdiendo comba en temas de comercio», una de las «banderas más importantes», pero que, en estos momentos, «no tenemos liderazgo», criticó. «No tenemos liderazgo dentro del área metropolitana», añadió.

La líder de Junts per Reus aprovechó para lamentar que se enteran de los proyectos del equipo de gobierno «por la prensa» y, si bien espera que sean «una realidad», «desconfiamos que puedan realmente tener la fortaleza para que se conviertan en ello». No obstante, Pallarès aseguró que «nosotros lo que esperamos es que Reus funcione, esperamos estos proyectos», y, en consecuencia, «estaremos muy atentos a su desarrollo». En esta línea, mencionó iniciativas como la cesión de la playa de vías de Adif, el soterramiento de las torres del Pinar o la regeneración urbana del barrio del Carme, acciones que están viviendo avances en los últimos tiempos y que «vienen de muy lejos», tal como recordó.

Pallarès lamentó la «falta de información» en los proyectos del gobierno

En este escenario, la jefa de la oposición también se mostró disgustada «por la falta de información con el Plan de Barrios», una convocatoria que, si bien «estamos de acuerdo y queremos que Reus tenga estas subvenciones», como oposición «nos gustaría también poder participar y opinar en estos temas». «Seguiremos haciendo esta tarea durante todo el año y deseamos muy buenas fiestas a todo el mundo y, sobre todo, salud», cerró.