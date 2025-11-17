Junts insiste a través del Senado sobre el futuro de la residencia ICASS

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La senadora por Junts y portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Reus, Teresa Pallarès, ha registrado en el Senado tres preguntas con respecto a la situación del ICASS y a la espera para tener una respuesta por parte del Estado sobre el cual se hará con la residencia. Pallarès ha preguntado sobre si existe un calendario concreto para avanzar en la cesión, autorización y ejecución de las obras, para aclarar cuáles son exactamente los trámites administrativos pendientes de que bloquean la rehabilitación o construcción de un nuevo centro y cuál es la posición e intención del Ministerio ante la petición de la Generalitat y el Ayuntamiento para desbloquear este proyecto.

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, afirmó a finales del pasado mes de septiembre que si en el plazo de un mes no se había tomado la decisión sobre cómo proceder con la residencia, se incluiría dentro de la comisión bilateral entre la Generalitat y el Estado. Hasta ahora no ha habido respuesta, pero en declaraciones en Diari Més la subdelegada del Gobierno central en Tarragona, Elisabet Romero, expresó que no creía "que tarde mucho en decidirse".