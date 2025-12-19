Les mociones de la oposición de Reus: la MAT, pleno monográfico e identificaciones policiales

Publicado por Miquel llaberia Creado: Actualizado:

El pleno municipal de hoy en el Ayuntamiento de Reus cerrará el año con pocas mociones por parte de la oposición. Con respecto a la CUP, han decidido presentar dos mociones con las cuales pretenden, por un lado, conseguir el compromiso del Ayuntamiento de parar el macroproyecto de parques eólicos proyectado por TESERA ENERGIA 3 SL y que afecta a varios municipios, y por la otra, implementar un protocolo para acabar con las identificaciones policiales arbitrarias. Con respecto a la primera medida, la portavoz de los cupaires, Mònica Pàmies, asevera que "estamos a favor de las energías renovables, pero no tal como se está haciendo" y, por este motivo, aseguran haber negociado con el gobierno local medidas como suspender la tramitación actual del proyecto.

La CUP y el gobierno han acordado medidas contra el macroproyecto eólico

Por otra parte, el grupo municipal de Juntos por Reus presentará una moción con la propuesta de instaurar un pleno anual que trate sobre el estado de la ciudad. Los juntaires opinan que la actividad política municipal está a menudo marcada por la inmediatez y la fragmentación sobre cuestiones sectoriales o de los barrios, pero sin un marco conjunto que permita evaluar, en su globalidad, como está Reus.